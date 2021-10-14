【財金投資名家講座】印太軍事競賽徒添戰爭風險　中港新冠「零容忍」是否實際？（一按即睇）

美國8月從阿富汗撤軍，塔利班重新掌權，引發一輪逃亡潮，而阿富汗鄰近中國新疆，今次美國撤軍會為中國帶來甚麼影響？美英澳早前宣布組成新的印太戰略聯盟「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），而不少分析指新協議針對中國，又會如何影響亞太區局勢？中國至今仍維持嚴格的出入境政策，對中國與國際間的關係有何影響？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強為你一一分析。

美國早前從阿富汗撤軍，造成權力真空，譚新強認為此舉對中國來說是「陷阱」，因為阿富汗與中國為鄰，若阿富汗出現問題，在人道立場上中國必須伸出援手，如供應糧食及能源，亦有可能會為中國帶來一連串包括難民、疫情擴散、毒品及極端思想人士滲透中國等問題。他續指，假如中國投放更多資源在阿富汗，或令中國更易成為恐襲目標。

亞太區軍事衝突風險增

在國際形勢方面，美英澳早前宣布組成新的印太戰略聯盟「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），而澳洲更於英美兩國幫助下，部署核動力潛艇，不少分析指此舉劍指中國。譚新強同時提到，美國國防部在2018年將「太平洋司令部」改名為「印太司令部」，反映印度洋在美國戰略思維中的重要性正在提升。

雖然如此，但譚新強指出中國軍事防守能力強，現時艦隻數目已超越美國、更成功發展中程導彈，不認為中國在軍事上受到威脅，惟這並非一個好的發展方向，反映亞太區軍事衝突風險增加。

此外，中國及香港現時仍採取嚴格的封關政策，譚新強認為這並非好事。他解釋，中國領導人已經有700多日未曾出國，會阻礙中國與其他國家的溝通及關係，從而引發外交危機，即使領導人有進行視像會議，但也難以取代面對面的交流。由於中國實施嚴格的出入境政策，令民間、學術、文化及商業等範疇，與國際間的溝通大減。他更質疑，當新冠肺炎或成為風土病，但中國政府仍採取零容忍政策是否合理。

00:10 - 01:36 美國撤軍阿富汗對中國的影響 01:37 - 04:30 美軍撤出阿富汗是陷阱？ 04:31 - 09:16 亞太區軍事衝突風險增加 09:17 - 10:20 封關政策令中國與國際交流減少 或造成危險 10:17 - 11:12 若演變成風土病 需考慮如何與病毒並存 11:13 - 11:49 中港繼續封關 發展將受限

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