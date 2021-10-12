【大灣區】廣東昨恢復內地居民赴港商務簽注　須透過「來港易」計劃來港

廣東自昨日（11日）起試行恢復內地居民辦理赴香港商務簽注。廣東省內企業機構工作人員及個體工商戶經營者赴香港從事商務活動，可向廣東省公安機關出入境管理部門申請辦理赴香港商務簽注，疫情中、高風險地區及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員除外。持商務簽注人員應通過香港「來港易」計劃前來香港，並自覺嚴格遵守相關主管部門關於防疫管理的規定要求。

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據了解，因應香港特區政府「來港易」計劃，中華人民共和國出入境管理局決定在廣東省試行恢覆內地居民辦理赴香港商務簽注，為赴港從事商務活動人員提供出入境便利。



「來港易」計劃，對符合條件的入境人員豁免強制隔離檢疫。入境香港前14天未到過廣東省、香港、澳門以外地區的非香港居民，可通過香港特區政府網站預約「來港易」名額，每日限額2000人。預約成功人員持有效赴港證件及核酸檢測陰性證明，經深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸前往香港，入境後享有豁免政策。

責任編輯：鄭樂怡

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