【薪酬調查】人工低所以單身定單身導致人工低？　調查：有另一半比單身薪酬更高

你以為單身沒有另一半，應該會更投入工作，賺更多錢？根據美國民間機構皮尤研究中心（Pew Research Center）最新一份人口普查調查，發現原來單身男士及有伴侶男士，收入差距竟達37%，有伴侶男士的薪酬比單身男士足足高21,400美元（約16.6萬港元）！

單身男女薪酬較低

調查分析了美國25至54歲的成年人，當中有近4成男性並沒有伴侶。這些單身男性年薪中位數為35,600美元，而有伴侶男士的年薪中位數則有57,000美元（約44.3萬港元），兩者相差21,400美元（約16.6萬港元），差距頗為明顯！

研究指，其中一個原因單身男會取得較低薪酬是因為教育程度落後於有伴侶男士。這些男性不少都具有學士學位以上的學歷，可以找到相對薪酬較高的工作，而單身男士教育程度較低，導致工作機會變得更少。另一原因是因為有伴侶男士家庭壓力較大，相對單身男士要更積極賺錢養家。

另一方面，單身女士與有伴侶女士收入亦大有不同。很多人認為單身女士可以外出工作，不用在家照顧孩子，理應薪酬會比有伴侶的女士高。不過調查卻發現，單身女士年薪中位數為32,000美元（約24.8萬港元），而有伴侶的女性則有40,000美元（約31.1萬港元），相差達8,000美元。

有伴侶人士薪酬高或與自身條件較好有關

研究人員有考慮伴侶地位和經濟成果之間有甚麼關係。究竟有伴侶的人士薪酬更高，是因為在伴侶關係中有一些東西可以促進雙方經濟更好？還是因為有伴侶的人，他們本來就被視為「理想對象」，所以更容易找到另一半，而單身人士因為自身條件本來較差，所以找不到伴侶？研究則表明，這兩個因素都互相有影響。

責任編輯：嚴熹曼

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