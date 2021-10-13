【消費優惠】會展餐廳$68嘆The One蛋糕套餐　晚市中菜套餐減$100

因應最近發放第二期消費券，位於會展的港灣道Café及中菜廳中庭推出特別優惠，顧客以Alipay HK、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK消費券付款，即可享相關優惠，優惠期至11月30日。

港灣道Café的「Coffee with The One」套餐，顧客以消費劵惠顧，便可用優惠價68元享用套餐，配鮮奶咖啡、泡沫咖啡或熱茶一杯。迷你The One蛋糕的底部是荔枝玫瑰味蛋糕，上面配有玫瑰香檳果凍、士多啤梨軟心和雜莓慕絲，再以紅桑子及白朱古力點綴。

至於中菜廳中庭亦可以優惠價408元（原價508元）享用「新經典套餐」。套餐括有頭盤鹽焗鮮鮑魚、醉雞、涼拌蜜豆蟲草花，並配螺片白玉紅菜湯，也有荷香富貴鴿、羊肚菌竹笙卷素千層、慢煮豚肉腩等美食。

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港灣道Café

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心港灣道入口

查詢電話：25827782 中庭

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

訂座電話：25827332

撰文：hket小編

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