【美股分析】跨境電商幫企業做國際生意更方便　Global-E Online具潛力增長

電商的一個優勢是可以將產品賣到全球，不受地域限制，但憧憬往往是好的，現實總是殘酷，因為做國際生意牽涉到很多問題，好像是要符合各地條例如報稅就很複雜。而別人的困難就令到Global-E Online（美：GLBE）找到商機及增長空間。

幫企業做國際生意

Global-E Online定位是幫企業做直接面向消費者（D2C）的跨境電商平台。能提供的服務包括以當地語言與客戶互動、根據市場調整售價、按當地偏好提供支付選項、遵循合規條例及要求如清關報稅、送貨、售後服務、退貨管理等。

Global-E Online於2013年創立，總部設在以色列，在2014在英國推出服務，在2017年進入美國市場，目前主要營運在北美及歐洲，並擴展到其他市場，如2020年就拓展香港業務。在2021年上半年，按地區計，英國、美國及歐盟，分別佔收入分別48%、29%及23%。客戶雖然想從世界各地買到心頭好，但客服如能做到本地化，是可降低使用門檻及提高轉化率。公司目前支援超過25種語言，逾100種貨幣，以及多於150種支付方式。

對於商戶來說，做到好的本地貨服務及購物體驗，可提高品牌形象及生意。在使用Global-E Online服務後，商戶國際流量的轉化率很多時會升超過6成。Global-E Online很重要優勢是幫商戶處理了最難做的收款及貨運。做跨境生意難處是要處理進口關稅計算及收款，海外銷售稅滙款，若退貨又要申請和取回退稅。要進入一個市場已十分難，而且條例可能隨時修改，所以Global-E Online是幫商戶降低做國際跨境電商的難度及成本。

第二季增長強勁

Global-E Online於2021年5月11日，以每股25元（美元‧下同）在納斯達克掛牌上市，以現時約65美元水平計，升幅達160%。正如大部分電商股，Global-E Online的增長勢頭十分強勁。在截至6月底的第二季度，商品成交金額（GMV）達3.26億元，按年上升95%。

從第二季的業務發展，可更了解Global-E Online的增長模式。於期內增長了Tag Heuer、Sephora及Rimowa幾個品牌，這是與LVMH集團深化合作成果。而且Tag Heuer亦於多個市場使用Global-E Online平台。另外，Global-E Online擴大了業務地區範圍，在東南亞與迅銷集團旗下的Theory香港合作，並在東京開設新辦公室。

估值不平但具增長潛力

簽新商戶，之後再深化合作，以及擴張全球足迹，將可支持Global-E Online增長。公司預期第三季GMV達3.28億元至3.88億元，收入介乎5,430萬美元至5,630萬元之間。經調整EBITDA在280萬元至380萬元。另外，上調了這三個指標在2021年的全年的預測。

若以全年預期收入上限2.31億元及市值94.6億元計，2021年的市銷率（PS）達41倍。不過，考慮到其高增長，而且發展潛力也很大，不單是進入其他新市場，在市場營銷方面可推出更多服務，仍有吸引力。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰幫商家做國際生意的電商股】（收費文章）

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