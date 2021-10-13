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【消費優惠】銅鑼灣如心酒店半自助餐7折　Häagen-Dazs網店預訂指定款式雪糕蛋糕減$30

精明消費 07:00 2021/10/13

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 銅鑼灣如心酒店：半自助餐7折

由即日起至10月31日，預訂銅鑼灣如心酒店Corner 18的半自助餐可享7折優惠。

環球美饌半自助午餐
時間：星期一至日12:00至14:30
收費：星期一至五－成人298元；小童、長者248元
星期六、日及公眾假期－成人398元；小童、長者348元

環球美饌半自助晚餐
時間：星期一至日18:30至21:30
收費：星期日至四－成人518元；小童、長者468元
星期五、六及公眾假期－成人618元；小童、長者568元

地址：香港銅鑼灣英皇道18號
查詢及預訂：3553 2667／5668 8215（WhatsApp）

    點擊圖片放大

2. Häagen-Dazs網店：指定款式雪糕蛋糕減$30

由即日起至11月7日，於Häagen-Dazs網店訂購指定款式雪糕蛋糕「心動禮遇」、「夕照金粉」、「可愛小豬」及「浪漫熊粉」，照原價減30元。此優惠只限預訂Mini尺寸雪糕蛋糕，而優惠不能與會員優惠、現金券或其他優惠同時使用。

    點擊圖片放大
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Häagen-Dazs網店

3. 7-Eleven：酸辣米綫餐送多一款配料

7-Eleven HOTSHOT熱賣點今日推出全新套餐組合酸辣米綫餐，可自選麵底、湯底及2款配料，隨餐再附送一杯熱飲（加3元可轉凍飲）。由即日起至10月26日期間，更有限時優惠，送一份額外配料。

    點擊圖片放大

另外，由即日起至11月9日，買任何HOTSHOT熱賣點套餐加60元即可換購迪士尼午餐盒1個，有三眼仔和愛麗絲夢遊仙境可供選擇。

    點擊圖片放大

HOT SHOT熱賣點地址

 

撰文：hket小編

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