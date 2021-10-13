【財金投資名家講座】中國政策走回頭路　企業難衝出國際　美國科技股難免坐大（一按即睇）

去年螞蟻金服在上市前夕被煞停，引來市場不少揣測。其後中國政府推出一連串針對互聯網公司的反壟斷措施，包括對境外上市進行網絡安全審查、限制青少年打機時間等。中國限制企業境外上市，對美國科技股有何影響？中美科技股又面對甚麼風險？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強拆解中國監管科技股原因及影響。

價值增長標籤已過時

市場一般會把股票劃分為價值股或增長股，從而比較兩者表現，惟譚新強認為，用價值或增長標籤劃分股票已不合時宜。他以美國科技股為例，不少科技巨擘如FAANG仍高速增長中，股價亦不算是超級昂貴，故現今投資者難以再用這些標籤劃分股票。

中國限制企業境外上市，科技企業難以衝出國際，他們只能透過內循環賺取收入。當中國市場飽和時，又無法拓展海外市場，這些科技企業難免會出現惰性，滿足現時收入及利潤，而缺乏動力去研發新產品或拓展業務，這樣或會令經濟增長或企業發展停滯不前。

中國規管 造就美科企發展更具優勢

譚新強指，中國本身有不少創新影片網站，如bilibili、TikTok其實具潛力衝出國際，但中國政府種種的政策及措施，卻令此等科技企業面對窘境，發展受限，亦失去與美國對抗的能力，助長美國巨擘無止境增長。

譚新強認為，中國規管科技企業，只考慮這些平台公司帶來的壞影響，但未考慮這些公司在國際上的重要性，但美國在監管政策手法上卻與中國不一樣，正如facebook，美國政府並非一刀切禁止他們的發展，而是透過不同方法避免他們壟斷市場。所以，即使美國科技企業與中國企業一樣要面對監管及壟斷風險，但不同的是美國政府不會粗暴打擊這些企業，反而會思考如何在兩者之間取得平衡，加上國際上缺乏競爭對手，就令美國科技企業發展更為有利。

00:10 - 01:32 價值增長標籤已不合時宜 01:33 - 03:18 低利率時代對金融經濟的影響 03:19 - 04:13 受中央政策掣肘 中國企業發展利潤受限 04:14 - 04:44 美國企業欠缺競爭對手 04:45 - 06:16 中國企業難挑戰國際企業 美國巨擘獨大 06:17 - 07:20 美國科技公司面對的監管風險

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【譚新強講座第一集：美國收水在即 息口、美元、美股何去何從？：按此】

【譚新強講座第二集：規管有理卻違大方向？ 譚新強分析中國「去虛入實」的矛盾：按此】

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