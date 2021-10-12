視障人士點分鈔票銀碼？　香港紙幣有咩「無障礙特徵」你又知唔知？

唔知大家有無諗過視障人士係點樣分銀紙？我諗香港大部分人分銀紙，第一眼都係睇顏色的，紅衫魚係紅色、金牛係金色，真係小朋友都識呀。但由於我自己有色弱（都好似有少少嚴重，都算小半個視障人士啦），亦已經無數次畀錯100蚊同500蚊紙，所以我自己無用顏色嚟分銀紙好耐架喇。

【香港第一間銀行係邊間呢？ 𠵱家又去咗邊呢？：按此】

咁我用咩方法分銀紙嘅呢？睇數字咯，見唔到個數字絕對唔畀張銀紙出去。

咁如果視障人士又點算呢？連睇個數字都好艱難個喎！

其實香港3家嘅發鈔行，都有3大共通「無障礙特徵」去幫助視障人士辨識銀紙嘅銀碼，大家又有無發現呢？不過點解視障人士又唔太鍾意用呢3大「無障礙特徵」呢？

今日就同大家一齊銀行閒談一下啦！

想知幾多錢，摸吓個數字就知啦！

視障人士其實同我一樣，都係靠銀紙上面個數字嘅。

左上角個數字除咗寫得大大隻方便我去睇之外，亦有凹凸質感去幫助視障人士摸吓張銀紙係幾多錢的，大家不妨隨便攞張銀紙試試喇！

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點字唔單止撳𨋢嗰陣有，銀紙上面一樣有喇！

好記得細細個撳（玩）𨋢嗰陣，問過大田太個掣上面嗰啲一點點係乜嘢，然後先知點原來嗰啲係幫助視障人士閱讀嘅點字。

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我記得我嗰時（只有幾歲）好感嘆，原來如果有一日我睇唔到／睇得唔清楚，連番屋企都會出現困難，要過正常生活一啲都唔容易呢。

咁我哋可唔可以喺銀紙上面加番啲點字，等視障人士可以摸得到呢張銀紙係幾多錢呢？其實一早已經有喇！就喺銀紙嘅左下角，大家平時係咪無發現呢！？

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仲有一樣叫「手感綫」，大家又有無發現？

其實點解我會突然去留意香港嘅銀紙設計點樣幫助視障人士呢？因為我前幾日突然留意到銀紙嘅左右兩邊都有兩排綫，只要銀碼一樣，就算銀行唔同都好，嗰兩排綫嘅設計都會一樣，摸落仲有少少凹凸感添！

簡單搵吓資料，先發現呢兩排叫「手感綫」，係幫助視障人士分辨銀紙嘅設計喇！大家不妨攞張銀紙出嚟望吓哦！

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其實以上3個「無障礙特徵」唔係時時都咁有效的！

或者當大家攞張銀紙出嚟玩嗰陣，如果張銀紙舊舊哋的話，大家可能會有種「有咩？」或者「唔太摸到喎！」嘅感覺。

其實呢個亦係好多視障人士嘅煩惱，金管局亦都認過衰仔，話以上提過嘅3個「無障礙鈔票特徵」包括「凹凸銀碼」、「點字」同「手感綫」都會因為時間而自然磨損（咁即係玩嘢啫……）。

所以好多視障人士都習慣先搵屋企人幫手先紙所有銀紙分門別類順序放喺銀包入面，如果無屋企人，或者要找錢嗰陣，佢哋就會出動「量鈔器」喇！

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量鈔器用法都相當簡單，因為香港每個銀碼嘅銀紙都唔同大細，將銀紙靠齊量鈔器嘅邊緣，將銀紙一屈，銀紙去到邊條綫，一摸就知呢張銀紙係幾錢喇。

當然量鈔器都有好多問題，除如曾經有視障人士關注團體表示金管局派發嘅量鈔器唔太耐用，而視障人士亦表示唔太鍾意用，因為可能會有標籤成分。

大家見我寫咗咁多次「視障人士」而唔係「失明人士」，因為的確有唔少人唔係完全失明，但係視力嘅缺憾就足以令佢哋連搞清嗰張銀紙係20蚊定50蚊都好有困難，而佢哋亦都已經有自己一套嘅生活方法，你唔細心望係未必咁容易望到嘅！

咁呢幾年都有一啲方便視障人士出入嘅銀行包，原理大致上都係內置一個好睇嘅量鈔器放喺銀包入面，咁就實用同美感並重啦！

當我哋生活有少少唔如意而感到垂頭喪氣嘅時候，不妨諗吓一班可能連分辨銀紙都好艱難嘅人，好多理想當然嘅事，或者都唔係咁理所當然㗎。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (141) — 香港既銀紙有邊3大「無障礙特徵」幫助視障人士分辨銀碼呢？點解視障人士又唔鍾意用呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。