【MPF】取消強積金對沖有誘因保留舊員工　羅致光：不設追溯期

強積金（MPF）對冲機制自2000年一直沿用至今，所謂對冲機制是指允許僱主在辭退僱員時，僱員可在MPF戶口中提取僱主供款部分，將其累算權益來抵銷須付的遣散費或長期服務金。不過政府在新的一份《施政報告》中表示，下個立法年度將會向立法會提交修訂取消「對冲」的條例草案，預計2025年落實目標。

法例生效前解僱員工不會有得益

勞工及福利局局長羅致光昨日（10日）於網誌中表示，取消對冲機制不會設追溯期，即是僱員在有關法例生效前的受僱期中，所引致的遣散費或長期服務金，仍可與強積金對冲。換言之，在法例生效前，僱主遣散員工並不會帶來任何利益，反而可能會增加日後遣散費或長期服務金的開支。

他續解釋，修例後新聘的員工，累積遣散費或長期服務金權益，全數不可被對冲，因此取消對冲並不會引起解僱潮，因為法例生效後，僱主會有更大的誘因保留現有員工，以減低日後可能要支付的遣散費或長期服務金。

修例並非提出新方案

至於坊間誤傳《施政報告》提出了一個新的取消「對冲」的方案，他表示政府只是優化現有對冲計劃，並非提出新方案。他重申，方案是優化政府資助計劃，簡化計算方式，讓僱主更易明白，並可預先確定會獲得的資助金額。優化計劃會更聚焦支援中小微企，在取消機制初期會訂立較低的「封頂」金額，讓僱主有有充裕時間準備支付長遠的遣散費或長期服務金。

【散工常轉僱主 應如何處理強積金？：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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