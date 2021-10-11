【福布斯富豪榜】10個女首富9個靠繼承鉅額遺產？　2021美國億萬女富豪頭10排名

近年女富豪實力不容忽視，在最新公布的《福布斯》2021年美國富豪榜400強排名中，就有14%，即56位女性上榜。雖然數量遠遠不及男性富豪，但這56位女性的總身家已高達5,640億美元，身家也絕對不可小看。

【Elon Musk曾三度離婚 盤點富豪圈8位前妻靠分身家致富：按此】

不過排行榜中的女富豪有46位都是靠繼承鉅額家族遺產或離婚贍養費而得到財富，只有10位是白手興家。就以連續7年排名美國榜首的女富豪Alice Walton為例，她是沃爾瑪（Walmart）創辦人Sam Walton的女兒，繼承了沃爾瑪13%股份，隨着沃爾瑪股價年年上升，Alice亦因此致富，單是去年沃爾瑪股價上漲13%就為她增加56億美元（約435億港元）。

而排第二名的MacKenzie Scott則是全球首富兼亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos前妻，離婚時分得亞馬遜4%股份，當時帳面估值約360億美元（約2,724億港元），是歷年最轟動的天價離婚協議。而隨着亞馬遜股價近年一直飆升，MacKenzie身家也因而暴漲。

■頭10位美國女富豪排名，只有1位白手興家■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

頭10位美國億萬女富豪，有9位都是靠繼承財富，只有排名第8位的Diane Hendricks是白手興家。Diane創辦ABC Supply，專營屋頂材料供應，估計身價達110億美元（約856億港元）。

正所謂想上車最緊要識投胎，想做女富豪？有富豪爸爸可能比白手興家更實際！

【7位加密貨幣平台創辦人登福布斯富豪榜 特朗普首次跌出400強：按此】

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經