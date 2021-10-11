【虛擬貨幣】更多機構部署虛擬貨幣市場　瑞士首隻加密基金開綠燈

上周比特幣升勢凌厲，見5月最高位55,568美元。美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler上周二表示，美國不會仿效中國禁止國內使用加密貨幣，觸發比特幣一周上升14.6%，上周五曾見55,149美元; 以太幣上周升9.5%，於上周五見3,620美元。

筆者開始發覺世界多了代表不同市場加密貨幣指數，不如以往只是追蹤比特幣和以太幣的指數，就最近瑞士監管機構為專業投資者的第一隻加密基金開綠燈，瑞士金融市場監管局（FINMA）於9月29日宣布已批准加密市場指數基金（Crypto Market Index Fund）成為「根據瑞士法律成立的第一隻加密基金」。該指數基金跟蹤瑞士SIX交易所加密市值排前十的10個加密貨幣的表現。基金僅限於合格投資者包括退休基金，主要投資於基於區塊鏈或分布分類帳技術的加密貨幣或數字資產。

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而亦有加密貨幣指數基金管理公司Bitwise申請註冊一個比特幣期貨ETF基金，該基金並不直接投資於比特幣現貨，而是主要投資於在美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊的比特幣期貨以及比特幣集合投資工具和加拿大比特幣基金。截止目前，美國證券交易委員會（SEC）還未批准任何比特幣ETF基金。此外，美證監會主席Gary Gensler表示，該機構更有可能批准比特幣期貨ETF而不是現貨ETF。而另一方面具代表性的MSCI於今年6月表示正考慮推出加密貨幣指數。似乎世界的一些前瞻公司正部署加密貨幣，以另類投資加入一個資金龐大的傳統退休基金體系。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於10月1日為香港公眾假期，以下一周變化起始日為9月30日。ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場反彈回升，上周五報13732點，一周升24.8%；ix比特幣指數報12996點，一周升29.5%；ix以太幣指數報30827點，一周升25.8%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 13732 +24.8%（+2731） ix比特幣指數 12996 +29.5%（+2957） ix以太幣指數 30827 +25.8%（+6314） *截至2021年10月8日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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