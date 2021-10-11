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想從香港寄iPhone到海外但驚拒收？　寄含鋰電池電子產品到海外注意事項

博客 17:50 2021/10/11

分享：

Apple全新iPhone13系列手機不久前正式發售，相信不少人的iPhone 13已經拿到手，有人會選擇自用亦有不少人會選擇將新iPhone寄運給海外的親朋好友。不過，貿貿然寄出含鋰電池的貨件，隨時被拒收甚至要負上法律刑罰！

【iPhone 13系列 消費券買Apple新產品要補幾錢？：按此

為甚麼？因為鋰電池貨物是被分類為完全管制類的危險品（可充電，較常應用在可攜式電子產品如筆記型電腦、平板電腦及iPhone等），因此寄件時必須確保符合有關標準！平台近日收到大量關於寄運iPhone及相關電子產品的查詢，相信大家對寄國際快遞有不少疑問，例如︰含鋰電池產品需不需要出入口證？每次可以寄多少部iPhone等等……我們已為你準備好詳細教學！

■國際快遞寄送含鋰電池產品的規範及建議■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，各國際快遞的寄件限制及規範有所不同，寄件前最好先向運送公司客戶服務確認，並請以各國海關最新指引為準。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄（Ivy） FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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