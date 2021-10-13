【萬聖節2021】同惡人一齊「反轉迪士尼」　優惠門票$570元起

還有大約兩個星期就是10月31日萬聖節。想感受一下神秘、詭異的氣氛，香港迪士尼樂園今年舉行「萬聖重來 反轉迪士尼」活動，一班在迪士尼卡通出現的「惡人」會趁10月萬聖月，把香港迪士尼樂園變為萬聖派對之地。

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以下精選多項門票及套票優惠，不但可在樂園內參與萬聖節活動，更有餐飲及購物優惠。價錢方面，成人普通日子門票價錢最平570元，小童則為435元，而套票價錢最平由625元起。

萬聖節活動包括米奇Halloween玩轉大街派對，迪士尼朋友會穿上萬聖節服飾，伴隨搶眼奪目的巨型南瓜造型花車，在大街小鎮跳「詭趣舞」。

而《惡人舞動迪士尼》歌舞滙演是其中一個重點活動，一班迪士尼「惡人」角色將會登上舞台又唱又跳，遊走於詭魅神秘的音樂世界。

幻想世界區域內有一個遍地南瓜的Halloween詭趣花園，有些更刻上了迪士尼朋友的樣貌。迪士尼「惡人」會在晚上現身於此，可以跟他們「打卡」拍照。

因應萬聖節活動，園內餐廳推出了主題食物和飲品，當中有寒到入心的「黑巫婆軟雪糕」、「邪惡之味–特選爆谷」，還有多款萬聖節主題美食及套餐。而且商店更有特色萬聖節精品可供選購。

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香港迪士尼樂園門票優惠一覽

所有顧客購票後，必需在到訪前14日內到香港迪士尼樂園網站綫上預約日期。

普通日子1日門票價錢：

普通日子標準門票（12至64歲）：639元

普通日子小童門票（3至11歲）：475元

普通日子長者門票（65歲或以上）：100元

3歲以下小童免費入園

除了訂購普通1日門票外，亦有多款優惠套票可供選擇，可直接在官方網站訂購。

優惠1： 官網預訂門票連二合一餐劵$755起

選購1日門票連二合一美食餐劵套票的顧客，可於指定的樂園快餐服務餐廳選擇1份130元以下的套餐及汽水1杯，還可以在戶外小食亭換領雪條或爆谷1份。

1日門票連二合一美食餐劵

標準門票：755元

小童門票：600元

另一款可供訂購的是2日門票，顧客可在7天內任何2天進入樂園。

標準門票：825元

小童門票：609元

長者門票：170元

2. 官網預訂「雙重暢玩」優惠

最新推出的「雙重暢玩」只限持有有效香港身份證或出世紙的香港居民享有優惠。顧客憑此套票，可在9月17日至2022年1月19日期間任選2天入園，同時會獲贈園內消費優惠券。此外，也可加購美食餐劵。可直接在官方網站訂購。

顧客如果在萬聖節期間入園，之後可憑門票在11月至1月期間的聖誕或新年活動再次入場。

標準門票：699元

小童門票：520元

另可加購：

三合一美食餐劵：210元（可選擇午餐／晚餐及小食1份）

二合一美食餐劵：130元（可選擇午餐、晚餐及小食各1份）

隨套票附送：

2張購物電子優惠券，在樂園內任何商品店購物滿400元或以上，可換領75元或以下的指定禮品1份

1張飲食電子優惠券，凡於下午4:30後在樂園內指定餐廳購買套餐1份，可用15元購買指定小食1客

3. WeChat Pay HK消費券門票優惠

由即日起至11月29日，顧客在迪士尼官網使用WeChat Pay HK消費劵付款，可享用特別優惠，包括1日門票，配1份價值130元的美食套餐。優惠詳情可以瀏覽樂園網站。

標準門票：679元

小童門票：515元

4. 綫上旅遊平台「食、玩」1日優惠套票$625起

3個綫上旅遊平台均有售賣兩款優惠套票，分別為「1日標準門票及樂園晚餐劵套票」及「1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票」。

「晚餐劵套票」包括門票1張，亦可在下午4:30後在指定餐廳換領價錢130元或以下的套餐1份。

另一方面，購買「窩夫套票」的顧客，可於大街市集換領迪士尼朋友窩夫1份。

此外，Trip.com及Klook內售賣的標準門票比官網平，成人門票平69元，小童門票平40元。

顧客購票後將收到電子門票，然後可憑流動裝置或使用列印本的門票進入樂園。

Trip.com門票價格

平日標準門票

成人門票：570元

小童門票：435元

長者門票：100元

1日標準門票及樂園晚餐劵套票：

成人門票：670元

小童門票：527元

1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票：

成人門票：625元

小童門票：482元

Trip.com 訂票網頁

Klook門票價格



平日標準門票

成人門票：570元

小童門票：435元

長者門票：100元

1日標準門票及樂園晚餐劵套票

成人門票：670元

小童門票：513元

1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票

成人門票：625元

小童門票：482元

Klook 訂票網頁

KKDay門票價格

1日標準門票及樂園晚餐劵套票

成人門票：672元

小童門票：513元

1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票

成人門票：644元

小童門票：492元

KKDay訂票網頁

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

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