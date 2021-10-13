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【萬聖節2021】同惡人一齊「反轉迪士尼」　優惠門票$570元起

精明消費 13:35 2021/10/13

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還有大約兩個星期就是10月31日萬聖節。想感受一下神秘、詭異的氣氛，香港迪士尼樂園今年舉行「萬聖重來　反轉迪士尼」活動，一班在迪士尼卡通出現的「惡人」會趁10月萬聖月，把香港迪士尼樂園變為萬聖派對之地。

【萬聖節到南豐紗廠睇展覽 走進伊藤潤二詭異世界：按此

以下精選多項門票及套票優惠，不但可在樂園內參與萬聖節活動，更有餐飲及購物優惠。價錢方面，成人普通日子門票價錢最平570元，小童則為435元，而套票價錢最平由625元起。

萬聖節活動包括米奇Halloween玩轉大街派對，迪士尼朋友會穿上萬聖節服飾，伴隨搶眼奪目的巨型南瓜造型花車，在大街小鎮跳「詭趣舞」。

而《惡人舞動迪士尼》歌舞滙演是其中一個重點活動，一班迪士尼「惡人」角色將會登上舞台又唱又跳，遊走於詭魅神秘的音樂世界。

幻想世界區域內有一個遍地南瓜的Halloween詭趣花園，有些更刻上了迪士尼朋友的樣貌。迪士尼「惡人」會在晚上現身於此，可以跟他們「打卡」拍照。

因應萬聖節活動，園內餐廳推出了主題食物和飲品，當中有寒到入心的「黑巫婆軟雪糕」、「邪惡之味–特選爆谷」，還有多款萬聖節主題美食及套餐。而且商店更有特色萬聖節精品可供選購。

    點擊圖片放大
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香港迪士尼樂園門票優惠一覽

所有顧客購票後，必需在到訪前14日內到香港迪士尼樂園網站綫上預約日期。

普通日子1日門票價錢：

  • 普通日子標準門票（12至64歲）：639元
  • 普通日子小童門票（3至11歲）：475元
  • 普通日子長者門票（65歲或以上）：100元
  • 3歲以下小童免費入園

除了訂購普通1日門票外，亦有多款優惠套票可供選擇，可直接在官方網站訂購。

優惠1： 官網預訂門票連二合一餐劵$755起

選購1日門票連二合一美食餐劵套票的顧客，可於指定的樂園快餐服務餐廳選擇1份130元以下的套餐及汽水1杯，還可以在戶外小食亭換領雪條或爆谷1份。

1日門票連二合一美食餐劵

  • 標準門票：755元
  • 小童門票：600元

另一款可供訂購的是2日門票，顧客可在7天內任何2天進入樂園。

  • 標準門票：825元
  • 小童門票：609元
  • 長者門票：170元

2. 官網預訂「雙重暢玩」優惠

最新推出的「雙重暢玩」只限持有有效香港身份證或出世紙的香港居民享有優惠。顧客憑此套票，可在9月17日至2022年1月19日期間任選2天入園，同時會獲贈園內消費優惠券。此外，也可加購美食餐劵。可直接在官方網站訂購。

顧客如果在萬聖節期間入園，之後可憑門票在11月至1月期間的聖誕或新年活動再次入場。

  • 標準門票：699元
  • 小童門票：520元

另可加購：

  • 三合一美食餐劵：210元（可選擇午餐／晚餐及小食1份）
  • 二合一美食餐劵：130元（可選擇午餐、晚餐及小食各1份）

隨套票附送：

  • 2張購物電子優惠券，在樂園內任何商品店購物滿400元或以上，可換領75元或以下的指定禮品1份
  • 1張飲食電子優惠券，凡於下午4:30後在樂園內指定餐廳購買套餐1份，可用15元購買指定小食1客

3. WeChat Pay HK消費券門票優惠

由即日起至11月29日，顧客在迪士尼官網使用WeChat Pay HK消費劵付款，可享用特別優惠，包括1日門票，配1份價值130元的美食套餐。優惠詳情可以瀏覽樂園網站

  • 標準門票：679元
  • 小童門票：515元

4. 綫上旅遊平台「食、玩」1日優惠套票$625起

3個綫上旅遊平台均有售賣兩款優惠套票，分別為「1日標準門票及樂園晚餐劵套票」及「1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票」。

「晚餐劵套票」包括門票1張，亦可在下午4:30後在指定餐廳換領價錢130元或以下的套餐1份。

另一方面，購買「窩夫套票」的顧客，可於大街市集換領迪士尼朋友窩夫1份。

此外，Trip.com及Klook內售賣的標準門票比官網平，成人門票平69元，小童門票平40元。

顧客購票後將收到電子門票，然後可憑流動裝置或使用列印本的門票進入樂園。

Trip.com門票價格

平日標準門票

  • 成人門票：570元
  • 小童門票：435元
  • 長者門票：100元

1日標準門票及樂園晚餐劵套票：

  • 成人門票：670元
  • 小童門票：527元

1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票：

  • 成人門票：625元
  • 小童門票：482元

Trip.com 訂票網頁

Klook門票價格

平日標準門票

  • 成人門票：570元
  • 小童門票：435元
  • 長者門票：100元

1日標準門票及樂園晚餐劵套票

  • 成人門票：670元
  • 小童門票：513元

1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票

  • 成人門票：625元 
  • 小童門票：482元

Klook 訂票網頁

KKDay門票價格

1日標準門票及樂園晚餐劵套票

  • 成人門票：672元
  • 小童門票：513元

1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票

  • 成人門票：644元
  • 小童門票：492元

KKDay訂票網頁

「萬聖重來 反轉迪士尼」
開放日期：即日至10月31日（逢星期二及四暫停開放，10月14日除外）
開放時間：樂園詳細開放時間

星期一、三及五：上午10時30分至下午7時30分
10月14、16日：上午10時30分至下午8時30分
10月22、23、24、29、30、31日：上午10時30分晚上10時

換領門票時間：樂園開放前30分鐘至閉園前60分鐘

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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