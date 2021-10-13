【萬聖節2021】同惡人一齊「反轉迪士尼」　優惠門票$570元起

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【消費優惠】會展餐廳$68嘆The One蛋糕套餐 晚市中菜套餐減$100
還有大約兩個星期就是10月31日萬聖節。想感受一下神秘、詭異的氣氛，香港迪士尼樂園今年舉行「萬聖重來 反轉迪士尼」活動，一班在迪士尼卡通出現的「惡人」會趁10月萬聖月，把香港迪士尼樂園變為萬聖派對之地。
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以下精選多項門票及套票優惠，不但可在樂園內參與萬聖節活動，更有餐飲及購物優惠。價錢方面，成人普通日子門票價錢最平570元，小童則為435元，而套票價錢最平由625元起。
萬聖節活動包括米奇Halloween玩轉大街派對，迪士尼朋友會穿上萬聖節服飾，伴隨搶眼奪目的巨型南瓜造型花車，在大街小鎮跳「詭趣舞」。
而《惡人舞動迪士尼》歌舞滙演是其中一個重點活動，一班迪士尼「惡人」角色將會登上舞台又唱又跳，遊走於詭魅神秘的音樂世界。
幻想世界區域內有一個遍地南瓜的Halloween詭趣花園，有些更刻上了迪士尼朋友的樣貌。迪士尼「惡人」會在晚上現身於此，可以跟他們「打卡」拍照。
因應萬聖節活動，園內餐廳推出了主題食物和飲品，當中有寒到入心的「黑巫婆軟雪糕」、「邪惡之味–特選爆谷」，還有多款萬聖節主題美食及套餐。而且商店更有特色萬聖節精品可供選購。
香港迪士尼樂園門票優惠一覽
所有顧客購票後，必需在到訪前14日內到香港迪士尼樂園網站綫上預約日期。
普通日子1日門票價錢：
除了訂購普通1日門票外，亦有多款優惠套票可供選擇，可直接在官方網站訂購。
優惠1： 官網預訂門票連二合一餐劵$755起
選購1日門票連二合一美食餐劵套票的顧客，可於指定的樂園快餐服務餐廳選擇1份130元以下的套餐及汽水1杯，還可以在戶外小食亭換領雪條或爆谷1份。
1日門票連二合一美食餐劵
另一款可供訂購的是2日門票，顧客可在7天內任何2天進入樂園。
2. 官網預訂「雙重暢玩」優惠
最新推出的「雙重暢玩」只限持有有效香港身份證或出世紙的香港居民享有優惠。顧客憑此套票，可在9月17日至2022年1月19日期間任選2天入園，同時會獲贈園內消費優惠券。此外，也可加購美食餐劵。可直接在官方網站訂購。
顧客如果在萬聖節期間入園，之後可憑門票在11月至1月期間的聖誕或新年活動再次入場。
另可加購：
隨套票附送：
3. WeChat Pay HK消費券門票優惠
由即日起至11月29日，顧客在迪士尼官網使用WeChat Pay HK消費劵付款，可享用特別優惠，包括1日門票，配1份價值130元的美食套餐。優惠詳情可以瀏覽樂園網站。
4. 綫上旅遊平台「食、玩」1日優惠套票$625起
3個綫上旅遊平台均有售賣兩款優惠套票，分別為「1日標準門票及樂園晚餐劵套票」及「1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票」。
「晚餐劵套票」包括門票1張，亦可在下午4:30後在指定餐廳換領價錢130元或以下的套餐1份。
另一方面，購買「窩夫套票」的顧客，可於大街市集換領迪士尼朋友窩夫1份。
此外，Trip.com及Klook內售賣的標準門票比官網平，成人門票平69元，小童門票平40元。
顧客購票後將收到電子門票，然後可憑流動裝置或使用列印本的門票進入樂園。
Trip.com門票價格
平日標準門票
1日標準門票及樂園晚餐劵套票：
1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票：
Klook門票價格
平日標準門票
1日標準門票及樂園晚餐劵套票
1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票
KKDay門票價格
1日標準門票及樂園晚餐劵套票
1日標準門票及迪士尼朋友窩夫套票
「萬聖重來 反轉迪士尼」
開放日期：即日至10月31日（逢星期二及四暫停開放，10月14日除外）
開放時間：樂園詳細開放時間
星期一、三及五：上午10時30分至下午7時30分
10月14、16日：上午10時30分至下午8時30分
10月22、23、24、29、30、31日：上午10時30分晚上10時
換領門票時間：樂園開放前30分鐘至閉園前60分鐘
若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊