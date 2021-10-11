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【5000元消費券】八達通再派50元儲值額　你有無份？（附查閱網站）

精明消費 16:20 2021/10/11

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政府派發的5,000元電子消費券，唔知大家用成點呢？為了吸引市民選用八達通領取消費券，八達通早前推出「月用月賺賞」優惠，單月消費滿1,000元，即可獲50元八達通增值額，設100萬個名額，先到先得。上次拎唔到唔緊要，今次嚟到第二輪優惠，睇吓自己有無中獎啦！

【遺失八達通點算好？ 報失八達通卡教學：按此

市民只要在9月內，用合資格八達通卡累積零售消費滿 1,000元（只計算200元或以上的零售消費），即可賺八達通增值額50元。第二輪「月用月賺賞」得獎名單已經公布，市民可於活動網站輸入自己的八達通卡號碼，查閱「月用月賺賞」消費進度及得獎結果。

■查閱「月用月賺賞」得獎結果步驟■

    點擊圖片放大

上期領取獎賞限期已過，如果市民成功獲得第二輪50元八達通增值額，需在11月9日前於八達通App或任何八達通服務站（地址一覽）拍卡領取八達通增值額。若未能於領取獎賞限期領取獎賞，將被視為放棄並自動被取消。

■於八達通服務站以八達通卡領取的增值額■

    點擊圖片放大
    +2

除八達通服務站之外，市民亦可經八達通App領取增值額。實體八達通卡與儲存在流動裝置內（iPhone／Apple Watch／Huawei Pay／Samsung Pay）的八達通，領取八達通儲值額步驟大同小異。唯一分別是用家需將八達通拍向流動裝置的背面，Android手機需具備NFC功能；iOS系統需為iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器。

要注意如果經八達通App領取儲值額，需事先於八達通App登記你的八達通。

■經八達通App領取的增值額■

    點擊圖片放大
    +2

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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