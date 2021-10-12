【消費優惠】稻香宵夜時段$1羊腩煲　Dr. Kong開倉優惠全場鞋款$99起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香：宵夜時段$1羊腩煲

稻香推出宵夜優惠，星期一至日晚上8時30分後，惠顧羊腩煲只需1元。2至4位可享用1煲羊腩煲；5位或以上最多可享用2煲羊腩煲。優惠只限堂食，不設外賣及攜走。

凡惠顧1元羊腩煲，更可同時享用宵夜時段火鍋配料半價優惠及免費醬料吧；酒水按半價收費，特價及推廣啤酒除外。

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供應分店

2. Dr. Kong：開倉優惠 全場鞋款$99起

由10月8日起，Dr. Kong在旺角及中環舉行開倉活動，全場鞋款99元起、無壓護脊書包低至129元，所有鞋類或書包第二件半價，買得多更可享折上折優惠。所有貨品先到先得，售完即止。

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旺角開倉店：

地址：旺角西洋菜南街168號4，5號舖（旺角站B2出口對面）

時間：11:30 – 21:30（星期一至五）、10:30 – 21:30（星期六至日） 中環開倉店：

地址：中環德輔道中48-52號裕昌大廈地下B號舖及地庫（香港/中環站C出口對面）

時間：11:00 – 20:00（星期一至五）、10:30 – 20:00（星期六至日）

3. La Famille：10月21日生日之星獲免費戚風小蛋糕

10月21日生日之星注意，參加活動即有機會免費獲得La Famille戚風小蛋糕！由即日起至10月13日中午12時期間，可於活動網站登記申請換領蛋糕，成功者可於10月18日至21日期間換取獎品。

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登記及換領步驟：

需要注意的是，參加者必須為當月的生日之星，每位參加者只可登記一次。參加者須提供下列真實的個人資料，包括姓名﹑生日日期及身份證首4碼及電郵地址，以參加是次活動，而參加者所提供的登記資料一經提交，恕不能更改或是取消。另外，此活動只供年滿11歲並持有香港身份證的人士參加。得獎者亦需於指定日期，攜同香港身份證正本及得獎通知書，到指定地點領取獎品。

撰文：hket小編

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