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【消費優惠】稻香宵夜時段$1羊腩煲　Dr. Kong開倉優惠全場鞋款$99起

精明消費 07:00 2021/10/12

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香：宵夜時段$1羊腩煲

稻香推出宵夜優惠，星期一至日晚上8時30分後，惠顧羊腩煲只需1元。2至4位可享用1煲羊腩煲；5位或以上最多可享用2煲羊腩煲。優惠只限堂食，不設外賣及攜走。

凡惠顧1元羊腩煲，更可同時享用宵夜時段火鍋配料半價優惠及免費醬料吧；酒水按半價收費，特價及推廣啤酒除外。

    點擊圖片放大

供應分店

2. Dr. Kong：開倉優惠　全場鞋款$99起

由10月8日起，Dr. Kong在旺角及中環舉行開倉活動，全場鞋款99元起、無壓護脊書包低至129元，所有鞋類或書包第二件半價，買得多更可享折上折優惠。所有貨品先到先得，售完即止。

    點擊圖片放大

旺角開倉店：
地址：旺角西洋菜南街168號4，5號舖（旺角站B2出口對面）
時間：11:30 – 21:30（星期一至五）、10:30 – 21:30（星期六至日）

中環開倉店：
地址：中環德輔道中48-52號裕昌大廈地下B號舖及地庫（香港/中環站C出口對面）
時間：11:00 – 20:00（星期一至五）、10:30 – 20:00（星期六至日）

3. La Famille：10月21日生日之星獲免費戚風小蛋糕

10月21日生日之星注意，參加活動即有機會免費獲得La Famille戚風小蛋糕！由即日起至10月13日中午12時期間，可於活動網站登記申請換領蛋糕，成功者可於10月18日至21日期間換取獎品。

    點擊圖片放大

登記及換領步驟：

  • 追蹤La Famille Instagram及讚好La Famille Facebook
  • 進入網站填寫並提交個人資料
  • 成功登記後，你將於48小時內收到成功登記電郵通知
  • 得獎者將於10月15日或之前收到獲獎電子換領信
  • 憑換領信上的QR Code於所選擇的日期及La Famille分店換領獎品，並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可換領獎品

需要注意的是，參加者必須為當月的生日之星，每位參加者只可登記一次。參加者須提供下列真實的個人資料，包括姓名﹑生日日期及身份證首4碼及電郵地址，以參加是次活動，而參加者所提供的登記資料一經提交，恕不能更改或是取消。另外，此活動只供年滿11歲並持有香港身份證的人士參加。得獎者亦需於指定日期，攜同香港身份證正本及得獎通知書，到指定地點領取獎品。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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