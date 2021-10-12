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【財金投資名家講座】規管有理卻違大方向？　譚新強分析中國「去虛入實」的矛盾（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/10/12

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中國近期掀起監管風暴，更蔓延至各行各業，科技、教育以至房地產行業無一倖免，中概股近月股價彷如坐過山車。另外，中國近期多省推出限電措施，到底背後有何原因？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強分析中國「去虛入實」的矛盾。

對於中國近期連番出招，推出不同監管政策，譚新強認為中國有個別理由推出這些措施，但這些舉措是否合適，需要考慮中國推出這些政策是源於理性思考還是情緒化反應，以及是否全面並充分考慮到所有政策帶來的影響。

至於中國近日推出限電政策，譚新強指有其原因。在「十四五」規劃中提到的碳達峰和碳中和目標，而國家主席習近平亦多次提及中國會努力爭取在2030年碳排放量達峰，並於2060年前實現碳中和。

「去虛入實」與減碳目標不一致

譚新強解釋，中國或有意在2060年達到碳中和，但近期政策「去虛入實」卻帶來矛盾。譚新強指，中國「去虛入實」由互聯網產業改為發展半導體、能源等製造業，但若要發展這些產業，就會耗用大量電力，減慢實現碳中和的步伐。

數據年代令生活變得虛擬化，亦是社會發展的大趨勢，若要中國兼顧經濟發展與減排，譚新強指出，中國實際上需要推動虛擬經濟，如用網上會議代替實體會議，減少交通，在維持經濟增長之餘，更減少對地球的傷害。可是，中國推動「去虛入實」政策是反方向而行，政策方向不一致亦令到相關行業的發展受到打擊。

00:10 - 01:24　監管措施出於理性思考還是情緒化反應？

01:25 - 03:40　中國墮入圍城受困心態

03:41 - 07:14　短期推出多項政策　未充分考慮影響？

07:15 - 08:57　限電政策與碳中和的關係

08:58 - 11:43　中國「去虛入實」的矛盾

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【譚新強講座第一集：美國收水在即 息口、美元、美股何去何從？：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

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欄名 : 財金投資名家講座

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碳中和 經濟 譚新強 電力 習近平 中國

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