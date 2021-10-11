【外滙前瞻】美國提高發債上限消息利淡　歐元近1.15見吸引

美國國會上周通過將發債上限規模提高4,800億美元，不過美國政府缺錢已有一段時日，若市場上出現大量美國國債，有機會造成債價跌、債息升的情況，雖然會短暫兌美元造成刺激，但上升空間難以持久。恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，拜登政府可以繼續大舉發債以加大開支，但美國政府財政無道，此舉對美元實屬利淡，本周可重點留意美國公布的9月通脹（CPI）數據。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在93.72，阻力位在94.74。

上周歐央行曾釋出加強收緊貨幣政策的意向，令歐元區10年期債息攀上負0.161厘，接近零息。聯儲局雖然可能將於11月議息會上宣布即時削債，但若歐洲央行同時加大削債行動，將會抵銷美元上升的能力。再加上一旦歐洲區10年期債息變正，料投資歐元將有正息率回報，會為歐元投資者帶來鼓舞。

歐元自6月起反覆下跌，累計跌幅頗深，溫灼培認為，歐元兌美元愈接近1.15水平愈見吸引。

不過歐央行行長拉加德認為過早收緊政策會損害經濟復甦，歐央行管委則認為推出刺激措施，反映歐央行在退市上存在分歧。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周歐元兌美元預期會保持橫行，支持位在1.1500，阻力位在1.1690。

責任編輯：嚴熹曼

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