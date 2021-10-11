▲ 【英國物業】移居英國租樓實例 留意3大注意事項免浪費時間金錢

今年來，香港出現一波移民潮，英國是熱門擇居國家之一，據研究機構估計今年將有數萬家庭多達10萬人申請移居。對於部分港人來說，所謂初到「貴境」人生路不熟，「住」是其中遇到的大問題，無論是租或買，均涉及英國許多規例，筆者朋友的經歷遭遇或可供大家參考借鏡，減少走枉路浪費時間金錢。

先租短約單位 避免隔山買牛



陳姓友人今年中一家三口由香港遷居倫敦，雖然早已出售在港物業，套現了一筆資金，但最終並没有「隔山買牛」，放棄了透過中介物業代理購入來港促銷的倫敦東部一個興建中高樓住宅（Apartment） 。陳先生向來行事慎重，故謀定而後動，選擇抵英後親往視察樓盤再行定奪。而事後證明，陳先生所擔憂的「貨不對辦」也不無道理。



為了安頓好家庭，陳先生離港前已在倫敦市中心先租住了一個月的短約單位，這類住宅可輕易經網站平台代理租用，但價錢一般較長租貴。不過，勝在傢俬電器水上網全包，還可簡便煮食，對於初抵埗的家庭來說，可謂非常方便。權衡得失，以稍貴的租金換來1個月的緩衝期也頗為划算。

【農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！ 10個英國人才短缺行業：按此】

1. VR睇樓或經美化 不宜盡信



就在陳先生這摸索階段，剛好英國政府放寬疫情限制，容許跨區搬屋，迅即加速了住客流動性，招租盤也增多不少。因此他便抓緊時間透過英國最大地產網頁Rightmove及Zoopla搜索，找到心儀租盤後，便直接實地視察周遭環境，然後再預約地產代理安排到出租單位睇樓。陳先生提醒，雖然現時科技發達，可以透過網上實景視頻（VR）觀看室內間隔及設備，不過所謂實景往往是經過鏡頭美化，始終與實際親眼所見有差别，況且有些視頻更是上一手租約時所拍，期間許多配套已破損甚至變動，不宜盡信。

2. 租長約需預繳半年租金



由於陳先生一早搜集了相關資料，他對目標單位的地點位置及附近交通尚算滿意，故實地看過單位後便即時拍板租用，而代理也要求先付一周租金作為「誠意金」，以便將網上放租廣告下架，然後擇日再簽訂正式租約。可是，數日後陳先生辦理手續時卻遇到不少麻煩！大家宜提高警惕。



據英國租務條例，遊客不可簽長租，至於租住長約的家庭則須提供可長期居留英國的簽證、前業主推薦書、入息證明或者擔保人，以及經第三方機構查核租客信貸紀錄，並評估其負擔能力，一般為租金佔比不可超過入息的35%。倘若沒有僱主信證明入息，便需提供擔保人，但業主一般對擔保人入息要求很高，所以就算有居英親戚，亦較難找到合適人選，故此業主通常會要求預繳半年租金，大家宜預留充裕資金。

【英國採取全球徵稅 移民前賣樓可減稅款？：按此】

3. 留意按金、市政稅開支



一般來說，租客須繳付相等於5星期租金的按金，若年租5萬鎊或以上則為6星期，而按金會存入政府認可的第三方機構（Tenancy Deposit Protection Scheme）保管，業主須於30日內存入並向租客提供證明，以備日後退租時扣除清潔費或損壞賠償。英國屋租多以房間數目計算，可分為開放式（Studio）、一房、兩房等。長租約通常為期1年或2年，亦附有中斷條款，普遍會協議當履行租約期的一半。



另外，英國租樓除了水電費外，還有類似香港差餉的政府巿政稅（Council Tax），以物業的估值分為8級，不同區域巿政府每級徵收的稅項不同，單身戶可減免25%，若是大學生則可申請豁免。

陳先生最後又提醒，英國2年前已禁止代理向租客收取手續費及第三方信貸評估費用，大家宜留意以免多付冤枉錢。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。