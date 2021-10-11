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【財金投資名家講座】美國收水在即　息口、美元、美股何去何從？（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/10/11

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美國聯儲局議息後，維持利率及買債規模不變，但聯儲局主席鮑威爾表示最快會於11月會議宣布啟動「收水」，即縮減買債計劃，並暗示明年將加息。美國「收水」步伐愈來愈近，投資者有何要注意？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強為你拆解，美國「收水」對息口、美元、美股有何影響。

聯儲局上月議息聲明指，若美國經濟繼續復甦，很快會開始實施縮減買債規模的計劃，並暗示加息時機比原先預期早。雖然美聯儲會提高加息標準，但是譚新強認為整體而言貨幣政策仍然寬鬆。美國總統拜登（Joe Biden）上台後，希望可以透過財政政策刺激經濟，而非量化寬鬆政策，改善美國財赤及債務問題。

譚新強認同聯儲局的看法，認為通脹只是短暫的，不過，在疫情之下，不少美國人寧願領取救濟金，也不願意上班，令勞動人口出現短缺問題，製造加薪壓力。當工資上升，通脹壓力的持續時間會較長。

石油作為經典的大宗商品，供應非常有限，但現時世界進入數據年代，數據基本上是無限量供應，大致上都是供過於求。譚新強指出，能源瓶頸開始打開，與傳統的化石燃料相比，可再生能源如太陽能、風能現在具有競爭力。打開了能源瓶頸後，長遠而言會增加通縮壓力。他預料息口上升或通脹增加可能會維持半年至1年，但長遠而言通縮問題比通脹嚴重。

至於環球局勢，譚新強預期美國霸權仍會持續。他解釋，中國雖曾有力挑戰美國霸權，惟因監管措施令中國在全球科技方面話語權減弱，另一方面，中國亦無意要人民幣挑戰美元地位，人民幣在國際間的流通性減少，美元沒有替代品，令美元霸權持續。

在低利率時代，譚新強認為美股相較仍然更為吸引。美國經濟在疫情後很快復甦，雖然美股市盈率出現收縮，標準普爾500指數（S&P 500）市盈率由24倍跌到21倍，他指出美股短期內或會出現調整，但絕非超級泡沫。

00:10 - 02:46　美國加息標準提高　貨幣政策仍然寬鬆

02:47 - 04:13　長遠通縮問題比通脹嚴重

04:14 - 05:59　不會出現超級通脹

06:00 - 07:06　中國無意挑戰美國？　美元霸權持續

07:07 - 08:30　美股短期有調整　但並非泡沫

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欄名 : 財金投資名家講座

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