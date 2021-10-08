【周末好去處】Macallan Pop-up中環置地廣場登場 展出限量350瓶Tales of The Macallan Volume I蘇格蘭威士忌

▲ 在Macallan中環置地廣場的Pop-up，春夏秋冬、圖書館、麥田，都是不能錯過的打卡位。

如果今年5月曾經去過K11 MUSEA的Macallan與Peter Blake聯乘的Pop-up Store，在那裏打過「麥田」卡，今回就要過海，移師到中環的置地廣場了。但不用四處找，在中庭就會見到Macallan的「大屋」。不要小覷這小小的大屋，步進去就可以經歷蘇格蘭的「春夏秋冬」，當然還可以親睹全新的蘇格蘭單一麥芽威士忌——Tales of The Macallan Volume I。但首先，要鬥快網上預約，不然，就要像上回般，經常大排長龍了。

▲ 這個設於中環置地廣場中庭的Macallan Pop-up，相信又會掀起另一番的打卡潮。（圖片：酒莊提供）

這個八角形的「大屋」，真的要高空才可以看到其真正形態。除了不同的立面，寫著Tales of the Macallan The Experience外，門口的設計，正是以今次的主角——Tales of The Macallan Volume I的書本盒裝作為設計藍本。

無論是這珍罕的單一麥芽威士忌，還是Pop-up大屋，以致專為VIP而設的Pop-up Bar，都處處流露英國版畫大師Andrew Davidson的版畫藝術，如Macallan的精神莊園——Easter Elchies House、蘇格蘭冬天的家居生活、收割麥田的工人、蘇格蘭的樹木、雀鳥、羊群等等，都希望在這小小的空間打造出來。

▲ Macallan在置地廣場另一處，還布置了一個Pop-up Bar，仍然以Andrew Davidson的版畫作為裝飾，但只供VIP專享。（圖片：酒莊提供）

至於光影技術所打造的虛擬空間，如河流游魚、春夏秋冬、圖書館，都全部集中於這Macallan「大屋」內，數算下來，都有七、八個打卡去，難怪要預先登記，不然犯了限聚令之餘，還要耐心等候才可以一一打卡。

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全球限量350瓶的蘇格蘭威士忌

每隔一段時間，蘇格蘭的威士忌「大哥」Macallan就會有新搞作，今次的全新單一麥芽威士忌Tales of The Macallan Volume I，是傳奇之初系列的第一款限量版威士忌，娓娓道出Macallan歷代開拓者釀造威士忌的歷程。

Tales of The Macallan Volume I傳奇之初系列首部曲《The Laird of Easter Elchies》（1659 – 1715）是Macallan對John Grant上尉的致敬之作。John Grant上尉在1700年洞察到Easter Elchies莊園的潛力，並於1824年創立Macallan蒸餾廠。

其實Grant家族自1543年起便擁有這幅土地，當John退伍還鄉後，便從家族手中繼承了這片荒地，並重建為Garden of Elchies，即Macallan的始創地。他彷彿天生就是個農夫，創造出種植大麥的理想環境，並以自家種植的農作物釀製成威士忌。1700年，他擴建了Easter Elchies House，即現在Macallan的精神莊園。

▲ 蘇格蘭Macallan House的門牌也特別製作了放大版，有John Grant及太太Elizabeth名字的縮寫。（圖片：酒莊提供）

今次Tales of The Macallan Volume I，由Macallan首席釀酒師Sarah Burgess精心打造。這款珍貴的威士忌於1950年蒸餾，並在2021年裝瓶，有著呍呢嗱、蜜瓜、煙熏木、布冧及杏仁的香氣，入口有薑的辛辣、煙熏的木香，收結還帶點柑橘風味。

Tales of The Macallan Volume I盛載於法國品牌Lalique所打造的珍貴水晶瓶中，並藏於一本獨特的書籍中。自2005年Macallan和Lalique首次合作開始，已打造出一系列精緻的水晶瓶用來盛載威士忌。今次Macallan還與英國版畫大師 Andrew Davidson攜手合作，Lalique會於瓶身雕刻Andrew所創作的精美插畫。

以傳統木雕版畫技術聞名的Andrew Davidson，則為盛載水晶瓶的書籍，精心刻畫每一章節的插圖，繪形繪聲地道出John Grant上尉的故事。

這款罕有威士忌，全球限量只有350瓶，於11月起在香港發售，至於定價，當然一點也不便宜，盛惠港幣$650,000。

▲ 全球限量只有350瓶，盛惠港幣$650,000的Tales of The Macallan Volume I，書籍禮盒以高級皮革和24克拉金箔打造。（圖片：酒莊提供）

Info

「Tales of The Macallan Volume I傳奇之初系列首部曲」期間限定展覽

日期：即日至10月21日

開放時間：11am-8pm

地點：中環皇后大道中15號置地廣場中庭地下

報名連結：https://bit.ly/3md8CUc