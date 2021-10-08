愛彼製錶工作坊拆解機芯結構　參加者化身錶匠考驗眼力與耐性

到了某個年紀，想知道自己雙眼退化到哪個地步？老花出現了沒有？大家只要拿起針線，嘗試將線穿過針頭的小孔，答案便顯而易見，而我則選擇了參與高級腕錶品牌Audemars Piguet愛彼所舉辦的製錶工作坊。將細小如塵的各個部件嵌回機芯底板內，既要聚精會神、屏息呼吸，同時手眼要協調雙手還要定，可以想像每一枚機械錶都得來不易。

▲ 製錶工作坊在灣仔一高級家具品牌的別墅式陳列室舉行，室內裝潢也帶點山區平房味道。（品牌提供）

▲ 要將多顆不足一毫米的螺絲準繩地轉到螺絲小孔內，是眼力和耐性的考驗。（品牌提供）

▲ 愛彼的製錶師Maxim Bettinelli去年特別從愛彼瑞士錶廠被調派來港，他15歲便進入瑞士的鐘錶技術學校修練，經驗豐富。（品牌提供）

上星期愛彼在灣仔一高級家具品牌的別墅式陳列室舉辦了多場的製錶工作坊，室內周遭以木、紅磚及大理石為主要裝潢的設計，營造了山區一派寧靜安逸的氛圍，品牌彷彿帶著一眾來賓飛到其位於家鄉汝拉山谷的廠房工坊去。

▲ 現場展出多枚愛彼的腕錶，有新有舊，每一枚都展示了品牌的非凡成就。（品牌提供）

▲ 上課的房間放有多張製錶工匠常用的工作木枱，還有一排掛得整齊的白袍。（品牌提供）

場地經過特別布置，到處可見愛彼的象徵陳設。品牌更特別從博物館運來數枚古董珍藏，好像1910年生產的萬年曆袋錶、1943年出廠的雙按鈕計時碼錶、1994年製作的跳時三問以及1986年誕生的全球首枚自動上鏈陀飛輪黃金腕錶等等，每一枚經典都是品牌的歷史見證，平日絕對難得一見，加上有品牌的工匠在場，有專家講解當然有趣百倍。

▲ 製錶師Maxim Bettinelli逐步講解Calibre 3120機芯的內部結構。

舊作以外，品牌也展示了多枚複雜新作，包括Royal Oak鈦金屬超問錶、Code 11.59鏤空陀飛輪雙色錶殼腕錶、Royal Oak Offshore飛行陀飛輪自動上鏈飛返計時碼錶，這幾款超複雜作正展示了擁有一世紀製錶歷史的愛彼錶廠在製錶方面的超卓成就，透過技術與工藝的傳承成就出今天的高水準作品。

▲ 2019年誕生的CODE 11.59系列是愛彼的後起之秀，近年備受關注的程度不遜於Royal Oak系列，現場放有此鏤空陀飛輪腕錶，採用全新白金及玫瑰金雙色錶殼，令腕錶更具層次感，腕錶搭載具有多層結構的愛彼2948手動上鏈陀飛輪鏤空機芯。玫瑰金色擺輪、淺灰色鏤空發條盒及輪系，照亮了深灰色鏤空機板與多層夾板，將視覺效果大大提升。（品牌提供）

▲ 難得一見還有皇家橡樹超問錶全新鈦金屬錶款，能稱為超問，皆因腕錶採用的專利音簧、錶殼結構及打簧調節器，是經製錶師、技術員、學者和音樂家組成的研究團隊，花上8年時間研究而成，賦予它無可比擬的音質與和諧音調。同時，腕錶無需報刻時，報時及報分之間的休止時間大為縮短。腕錶還設有報時系統保護功能，可防止用家在鳴響機構啟動期間誤觸指針調校功能。（品牌提供）

當一眾參加者被引進一個倘大的房間，眼前就出現了多張製錶工匠常用的工作木枱，還有一排掛得整齊的工作服。大家穿起代表錶匠的白袍，頭上戴上放大鏡，正式接受品牌的挑戰，任務是將一枚被解體的Calibre 3120機芯再還原，此枚自動上鏈機芯擁有水平對臥式擺輪橋板、自動上鏈系統及日曆裝置等，每一個部件都是如此纖細脆弱，尤其要將不足一毫米的螺絲準繩地轉到螺絲小孔內，難度比穿針難上百倍。

▲ 一眾學員都通過考核，各人還獲發「畢業證書」一張。（品牌提供）

大家日後看著手上的機械錶，聽到的嗒的嗒的走時聲響，好應該對每一位錶匠心存欽佩，也不妨多投幾分欣賞的眼光。