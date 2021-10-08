愛彼製錶工作坊拆解機芯結構　參加者化身錶匠考驗眼力與耐性

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【醫療保險】每年續保 vs 保證終身續保應點揀？ 解答醫療保常見問題
到了某個年紀，想知道自己雙眼退化到哪個地步？老花出現了沒有？大家只要拿起針線，嘗試將線穿過針頭的小孔，答案便顯而易見，而我則選擇了參與高級腕錶品牌Audemars Piguet愛彼所舉辦的製錶工作坊。將細小如塵的各個部件嵌回機芯底板內，既要聚精會神、屏息呼吸，同時手眼要協調雙手還要定，可以想像每一枚機械錶都得來不易。
上星期愛彼在灣仔一高級家具品牌的別墅式陳列室舉辦了多場的製錶工作坊，室內周遭以木、紅磚及大理石為主要裝潢的設計，營造了山區一派寧靜安逸的氛圍，品牌彷彿帶著一眾來賓飛到其位於家鄉汝拉山谷的廠房工坊去。
場地經過特別布置，到處可見愛彼的象徵陳設。品牌更特別從博物館運來數枚古董珍藏，好像1910年生產的萬年曆袋錶、1943年出廠的雙按鈕計時碼錶、1994年製作的跳時三問以及1986年誕生的全球首枚自動上鏈陀飛輪黃金腕錶等等，每一枚經典都是品牌的歷史見證，平日絕對難得一見，加上有品牌的工匠在場，有專家講解當然有趣百倍。
舊作以外，品牌也展示了多枚複雜新作，包括Royal Oak鈦金屬超問錶、Code 11.59鏤空陀飛輪雙色錶殼腕錶、Royal Oak Offshore飛行陀飛輪自動上鏈飛返計時碼錶，這幾款超複雜作正展示了擁有一世紀製錶歷史的愛彼錶廠在製錶方面的超卓成就，透過技術與工藝的傳承成就出今天的高水準作品。
當一眾參加者被引進一個倘大的房間，眼前就出現了多張製錶工匠常用的工作木枱，還有一排掛得整齊的工作服。大家穿起代表錶匠的白袍，頭上戴上放大鏡，正式接受品牌的挑戰，任務是將一枚被解體的Calibre 3120機芯再還原，此枚自動上鏈機芯擁有水平對臥式擺輪橋板、自動上鏈系統及日曆裝置等，每一個部件都是如此纖細脆弱，尤其要將不足一毫米的螺絲準繩地轉到螺絲小孔內，難度比穿針難上百倍。
大家日後看著手上的機械錶，聽到的嗒的嗒的走時聲響，好應該對每一位錶匠心存欽佩，也不妨多投幾分欣賞的眼光。
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌