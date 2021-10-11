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【消費優惠】翡翠餐飲宵夜時段12道菜式低至半價　GIORDANO門市買滿$400減$100

精明消費 07:00 2021/10/11

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 翡翠餐飲：宵夜時段12道菜式低至半價

翡翠餐飲推出全新晚市宵夜優惠，多至12款菜式低至半價，瑤柱賽螃蟹只需58元、椒麻酸菜魚88元，堂食及外賣都用得！另外，所有飲品更可享買一送一優惠。

    點擊圖片放大

部分皇牌菜式宵夜折後價：

  • 鎮江排骨 48元
  • 雞絲粉皮 43元
  • 酸辣湯 31元
  • 瑤柱賽螃蟹 58元
  • 糖醋雞球 56元
  • 椒麻酸菜魚 88元

此優惠於星期一至五（公眾假期除外）晚上8時45分後入座後計算，最後落單時間為晚上9時30分。

2. GIORDANO：門市買滿$400減$100

為了配合政府發放第2期消費券，GIORDANO實體店現正推行回贈優惠，買滿400元減100元；滿700元減200元；滿1,000元減300元。

    點擊圖片放大

如果使用電子消費券4大方式付款（八達通、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go及 WeChat Pay HK微信支付），再享額外95折。需要注意的是，北角新都城百貨及荃灣千色分店不接受Tap & Go付款。

同時，只要在GIORDANO購物即送100元現金券，下次消費滿350元即可使用。

GIORDANO全綫分店地址

3. A-1 Bakery：買2件日本直送甜點享85折

由即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定日本直送凍甜點2件或以上，即享85折。指定的日本直送凍甜點可參考下圖。

    點擊圖片放大

另外，A-1會員如使用網購店取服務，可享額外優惠，紅卡會員9折、銀卡會員85折。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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