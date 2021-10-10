【好去處】萬聖節到南豐紗廠睇展覽　走進伊藤潤二詭異世界

日本漫畫家伊藤潤二名作《漩渦》、《富江》等都直抵人性的陰暗面，呈現一套獨特又精緻的糜爛美學。南豐紗廠在萬聖節前夕，策劃這次「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，亮點是2.4米高的富江場景，還原故事的氣氛和燈光。

雖然之前PMQ也有一次伊藤潤二展，但有別於一般偌大的開放式展覽，這次紗廠特別打造狹迫遏抑的體驗空間，加上1：1真人比例的漫畫主角模型，讓觀眾以第一身視覺親自走進伊藤潤二的漫畫世界，正好感受作品中所投射的內心恐懼。

■按圖看伊藤潤二展覽■

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2.4米高富江鬼屋成打卡位

是次體驗展選取5個不同的漫畫故事為主題，希望帶領觀眾探討伊藤潤二的世界觀：《十字路口的美少年》是淒美與救贖愛情的世界、《雙一恣意的詛咒》是黑色幽默的詭異空間、《蛞蝓少女》的幻想異境令人驚喜、《沒有道路的街道》中的「偷窺狂」呈現一個沒有私隱的小結界，至於《富江．鬼屋》則愛得極致糜爛。當中4位漫畫主角：雙一、富江、蛞蝓少女和偷窺狂，變成了1:1真人比例模型。而大家最期待、伊藤潤二老師筆下最美的女性──富江，就打破一貫的美麗誘人形象，以2.4米高、極震撼的《鬼屋》怪物造型登場，也當然是體驗展中的焦點！

由迷幻路口到偷窺狂世界

這裏每個展廳均設有展板介紹漫畫內容，並為觀眾留下值得深思的問題，譬如在《蛞蝓少女》中，夕子的舌頭突然變成了蛞蝓，她的父母知道蛞蝓最怕鹽，於是就在浴缸裏放滿了鹽，讓她鑽進去，但夕子很久也沒有出來。後來她的父母在浴缸裏只找到了她的衣服和頭顱，她的身體卻不見了。夕子則呆在後院，每當你接近她，那個「頭」會用悲傷的眼神一直看着你。為所愛的人解困，但結果不似預期，是對還是錯？



這次體驗展的路綫巧妙地設計成單程路，如街角路口的迷濛黃昏，漫步至雙一的郊外黑暗森林，回到「蛞蝓少女」的濕滑陰暗浴室，再墜入偷窺狂的超現實世界，最後逃到富江中的鬼屋，場景跳躍於真實與虛幻之間，讓大家親身走進每個故事，投入伊藤潤二的想像世界。

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界】

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