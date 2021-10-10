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【健康增值】短暫半邊身無力是警號　察覺小中風症狀　助防治中風

個人增值 15:00 2021/10/10

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中風總是突如其來，令人難以應對或不知所措。愈早治療，康復愈理想。中風的醫學名稱為大腦血管疾病，可分為兩大類，即缺血性中風和出血性中風，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。

「塞血管」亦即血管閉塞，通常原因有兩大類，一為血管粥樣硬化；另一種則為心源性，如心臟有血塊積聚，便會隨着血液流去腦部，堵塞了血管。「爆血管」便是腦血管突然破裂出血，成因有血壓高、服食薄血藥或抗血小板藥、腦腫瘤、腦血管疾病等。

小中風後應立即求醫

缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。腦神經專科醫生方榮志指，因「塞血管」而中風的患者，佔當中的八成。大約2成病人在中風前，曾發生過小中風。即是說若病人能察覺到自己出現了小中風的情況，盡早求醫，便能幫助自己做好預防或治療。

小中風的醫學名稱為「暫時性腦缺血發作」，而非字面上的意思如小型或輕微的中風。醫生舉例形容小中風情況，如5分鐘或10分鐘左右的半邊身無力；忽然有說話障礙、口齒不清；一邊眼全黑或劇烈頭暈、頭痛等。這些情況大多很短暫，只有幾分鐘，之後便回復正常。

中風患者七成高血壓

一旦中風，輕則會導致言語及情緒障礙，日常生活亦會出現問題，重則可致永久殘疾。其中高血壓者尤要注意，因為中風病人中，有高達七成多有高血壓的問題。理論上，人人也應養成量度血壓的習慣。年輕的可以不用，但四、五十歲以上人士，應定期量度，若血壓正常便可以度疏一點，一發現不穩定或超出標準就要度密一點，並按時吃藥，將血壓控制好。

 

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：小中風後隨時再大中風 醫生建議高危人士勤量血壓（收費文章）】

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