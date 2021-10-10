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【好去處】炮台山最新海濱公園　設打卡位＋絕美日落位＋平衡車地帶

精明消費 13:00 2021/10/10

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以往炮台山未必是港人會刻意踏足的地方，現在有全新炮台山海濱東岸公園主題區，更設有打卡位、休憩設施及平衡車地帶，一開幕即吸引不少市民前往。

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交通方便配套齊備

前往不算困難，離炮台山港鐵站約10分鐘路程，經油街轉入電氣道，由屈臣道向着海邊方向一直走就到。公園本來連接銅鑼灣避風塘，不過現時該路徑暫未開放，因此只得這個方法前往。沿途有便利店及超市可作補給，屈臣道亦有咪錶位及停車場，方便駕車人士直達。

走進公園內，即見到一大片空間，沒有東區走廊遮檔，整個公園面積達9,800平方米，開揚感十足，將來一定是觀賞煙花的絕佳位置。入口處設有飲水機，不過因疫情未能使用，亦有臨時洗手間。

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親子寵物同樂

海濱長廊長約360米，建築師以「窗戶」為設計概念，把大小不一的窗框融入欄桿、戶外裝置及矮壆的設計，遊人所見的景色仿似是從一扇窗向外望。設有一片假草地，亦有大量設有遮陽的木座椅，不少遊人席地而坐，享受市區難得的悠閒氣息。公園更是寵物友善，不少人帶同愛犬來散步。

另一邊則是兒童平衡車試驗空間，路上畫有彎彎曲曲的路綫，而且有一個個鮮黃色的門框，猶如終點綫一般，小朋友們都沿着路綫「飆車」。不過因為空間沒有任何圍欄，因此走在上面時，也要小心留意「交通情況」以免發生碰撞。

繼續沿海邊走，就有一個巨型的VICTORIA HARBOUR字樣打卡位，遊人可以坐在英文字之中，拍出獨特的照片。這兒亦設有兩條小小的遊樂滑梯和安全地墊，讓小朋友在此玩樂奔跑遊玩。

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零死角絕美日落位

在遊樂區後，則是公園的亮點──第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤。防波堤長約100米，可在維港內海以新角度欣賞海岸綫。在防波堤末端的「巨蛋」，為中環灣仔繞道東面排風口，設計美感見仁見智，不過在蛋下可近乎360度飽覽維港景色，不少港人也樂於在此影相打卡。留意防波堤沒有圍欄，跨過就是石墩及海邊，帶小朋友或寵物前往，要小心失足。

這邊完全無遮無檔，設有小量可供攤坐的太陽凳以及大大小小的木座椅，太陽猛烈時也頗曬。公園24小時開放，不妨在黃昏時份前來，同時可以享受夕陽西下的Magic Hour景致，入黑後兼能欣賞香港的天際綫夜景。

東岸公園主題區（第一期）
地址：炮台山屈臣道

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂

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欄名 : 消費錦囊

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