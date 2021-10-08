  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (週五) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到

退休規劃 18:17 2021/10/08

分享：

【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到

退休除了累積充足的退休儲備外，還有不少準備工夫。別以為儲夠錢就能輕易地決定退休，《Business Insider》就列出3個關鍵的考慮因素，如果你還未為此做好準備，或代表你還未準備好展開你的退休生活。

1. 未有考慮退休後的醫療開支

隨着人愈來愈長壽，面對的健康風險相對也較高。退休後再不能依賴公司所提供的醫療保險，如果你沒有為自己預備好足夠的醫療保障，醫療開支或會成為你退休的一大阻礙。

除了醫療保險之外，你亦可為潛在的醫療開支成立儲備，例如開設一個獨立戶口，以備不時之需，減輕對退休生活的影響。

【40歲前實現財務自由！ 3名過來人分享提早退休心得：按此

2. 還有很多債務未還清

如果你還欠大筆按揭貸款、汽車貸款或信用卡卡數，你可能還沒有準備好退休。退休後，失去的穩定的工作收入來源，要還清債務變得更為困難。你應該在退休前已還清大部分債務，並為其他生活開支作好準備，例如是房屋維修或其他緊急用途等。

【5旬夫婦月入6.6萬計劃提早退休 持千萬資產如何製每月5萬被動收入？：按此

3. 生活仍然入不敷支

當你退休時，或因為失去穩定的收入來源，需要轉換生活方式，甚至削減日常開支，以保留足夠的退休儲備。如果你現時仍在過入不敷支的生活，你很大機會尚未準備好退休。

若你計劃靠投資來維持退休生活，甚至兼職工作，則要考慮每月的收入，是否足夠支持你期望的生活方式。你可以選擇為自己的收入及支出做記錄，再考慮削減哪些生活開支，以確保你有足夠的積蓄，來應付長達數十年的退休生活。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 退休理財

相關文章

【理財個案】50歲買股債收息　憂恒大債務危機發酵　計劃退休應如何分散風險？
2021/10/02
【理財個案】50歲買股債收息　憂恒大債務危機發酵　計劃退休應如何分散風險？
【MPF】「炒散」都受強積金保障！　及早開設散工卡掌握退休規劃
2021/10/04
【MPF】「炒散」都受強積金保障！　及早開設散工卡掌握退休規劃
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%
2021/10/05
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%
【施政報告2021】4方面扶貧　增強MPF退休保障功能　冀下年度落實取消強積金對冲
2021/10/06
【施政報告2021】4方面扶貧　增強MPF退休保障功能　冀下年度落實取消強積金對冲
【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月
2021/10/06
【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月

你可能感興趣

【理財個案】50歲買股債收息　憂恒大債務危機發酵　計劃退休應如何分散風險？
19:00 2021/10/02
【理財個案】50歲買股債收息　憂恒大債務危機發酵　計劃退休應如何分散風險？
【MPF】「炒散」都受強積金保障！　及早開設散工卡掌握退休規劃
12:07 2021/10/04
【MPF】「炒散」都受強積金保障！　及早開設散工卡掌握退休規劃
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%
15:25 2021/10/05
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%

最新專欄文章 更多

【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣
2021/09/29
【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣
【退休調查】2021年全球退休指數　三甲排名不變　中國續居39位
2021/09/16
【退休調查】2021年全球退休指數　三甲排名不變　中國續居39位
【退休調查】近7成斜槓族無清晰退休計劃　退休後收入不足或會重投職場
2021/09/10
【退休調查】近7成斜槓族無清晰退休計劃　退休後收入不足或會重投職場
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
2021/08/13
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
2021/08/11
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
退休 財務自由 經濟 香港經濟日報 醫療保險

下一篇文章

【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得
【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣
【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣
取消強積金對沖對你有咩影響？
取消強積金對沖對你有咩影響？
債息上升有咩啟示？債息與債價有咩關係？
債息上升有咩啟示？債息與債價有咩關係？