▲ 【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！ 3迹象顯示提早退休時機未到

退休除了累積充足的退休儲備外，還有不少準備工夫。別以為儲夠錢就能輕易地決定退休，《Business Insider》就列出3個關鍵的考慮因素，如果你還未為此做好準備，或代表你還未準備好展開你的退休生活。

1. 未有考慮退休後的醫療開支

隨着人愈來愈長壽，面對的健康風險相對也較高。退休後再不能依賴公司所提供的醫療保險，如果你沒有為自己預備好足夠的醫療保障，醫療開支或會成為你退休的一大阻礙。

除了醫療保險之外，你亦可為潛在的醫療開支成立儲備，例如開設一個獨立戶口，以備不時之需，減輕對退休生活的影響。

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2. 還有很多債務未還清

如果你還欠大筆按揭貸款、汽車貸款或信用卡卡數，你可能還沒有準備好退休。退休後，失去的穩定的工作收入來源，要還清債務變得更為困難。你應該在退休前已還清大部分債務，並為其他生活開支作好準備，例如是房屋維修或其他緊急用途等。

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3. 生活仍然入不敷支

當你退休時，或因為失去穩定的收入來源，需要轉換生活方式，甚至削減日常開支，以保留足夠的退休儲備。如果你現時仍在過入不敷支的生活，你很大機會尚未準備好退休。

若你計劃靠投資來維持退休生活，甚至兼職工作，則要考慮每月的收入，是否足夠支持你期望的生活方式。你可以選擇為自己的收入及支出做記錄，再考慮削減哪些生活開支，以確保你有足夠的積蓄，來應付長達數十年的退休生活。

責任編輯：李瑩

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