【理財個案】散工常轉僱主　應如何處理強積金？

讀者李先生從事散工，對投資沒有認識，想知強積金內的基金類別如何選擇。另外，由於工種的緣故經常轉換僱主，強積金帳戶又多又散，又應如何處理？

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飲食及建造業散工可參與特定計劃



有些行業例如飲食業和建造業等，工友的僱主並不固定，而開立強積金戶口又不是一時三刻可辦妥，加上文件多手續繁複。每當轉換僱主時，強積金現有帳戶會變成保留戶口，新僱主又開立另一新戶，因此有可能會累積很多強積金戶口。建議可以尋找持有強積金牌照的中介協助把不同的保留帳戶整合成一個戶口以便管理，例如銀行和保險的中介人。



負責管理強積金的積金局，其實早已設立方案協助飲食業及建造業「臨時僱員」登記參加強制性強積金計劃，臨時僱員是指從事飲食業或建造業，並由僱主按日薪僱用或僱用期少於60日的僱員。因此即使只是受僱一天，僱主也須為臨時僱員作出強積金安排。而從事「臨時僱員」可自行向兩個行業計劃開立戶口，以便僱主為打工仔作出強積金供款。僱員只須提供其計劃成員證件（俗稱「散工卡」）所顯示的強積金戶口號碼，僱主便可以為他們作出供款，簡單方便。另外值得一提，根據法例僱主須在僱用臨時僱員的首10日內，為員工遞交登記表格。



65歲後預設投資 八成投低風險債



至於投資者喜歡比較不同的強積基金收費率，以為收費率愈低就回報率愈高，這是大錯特錯。我們應該去比較不同強積基金的淨回報率。例如基金甲每年收費率2%，而投資回報率7%，淨回報率有5%；基金乙每年收費率1%而投資回報率3%，淨回報率只有2%。因此基金收費率低並不代表淨回報率高，同時基金收費率高背後應該有它的價值原因。所以精明的投資者應該要懂得怎樣比較，去揀選淨回報率高的基金，為自己管理好退休金。



如打工仔對投資基金沒有認識，可以在投資選擇上揀選「預設投資」，這個功能可以隨着成員年齡自動降低投資風險。「預設投資」內設有兩種不同風險的投資類別，核心累積基金組合包括60%風險較高的環球股票，其餘為風險較低的資產環球債券。



65歲後基金組合包括20%投資於風險較高環球股票，其餘為風險較低的環球債券。「預設投資」功能會隨着成員年齡每年自動調整核心累積基金及65歲後基金之間的投資比例一次，即逐步減持核心累積基金及相應增持65歲後基金。

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【原文：散工不識積金 可選「預設投資」（收費文章）】

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