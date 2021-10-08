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【美股分析】10月中季績期　美股或大幅度回調5至8%

個人增值 17:41 2021/10/08

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惠峰國際董事張玉峰就美國股市10月市況表達觀點，指美股於10月中將迎來財報季，摩根大通、花旗、摩根士丹利等幾家大型銀行將於下周打頭陣，公布第三季財報。在公司放榜前，他預計美股有機會出現一浪較大幅度的回調，跌幅介乎5%至8%。

【市場憂有泡沬　第4季美股仍值得買？（立即收看）：按此

偏好能源及材料板塊

美國針對企業的稅改方案快將實行，總統拜登正計劃把最高企業稅率從21%提高至26.5%。一旦落實加稅，張玉峰認為將對企業的盈利表現造成負面影響。

另外，全球疫情仍然不明朗，將為經濟增長帶來不確定性，但此促使美國聯儲局在更長時間保持鴿派，有助推動股市創新高。首選與經濟復甦相關的股份，偏好能源、材料板塊，心水股有埃克森美孚公司（美：XOM）及EOG Resources（美：EOG）。

疫苗股值博率不高

美國藥廠默沙東（美：MRK）研發的抗病毒新藥「molnupiravir」，將為抗疫工作帶來翻天覆地的改變，甚至有機會取代疫苗，成為主要抗疫藥品。由於市場對抗病毒新藥需求大，加上默沙東有「金蛋」腫瘤藥物「Keytruda」，盈利能力穩健，故張玉峰看好該股份的前景，料未來幾年可為投資者帶來每年約10%回報。

相反，早前備受市場追捧的疫苗股，炒作空間已接近「水尾」，值博率不太高，故不建議投資者再度追入。

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責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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