  • 28°C
香港時間 : 20211010日 (週日) 20:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環球見聞】《魷魚遊戲》證攻韓策略成功　Netflix擬斥36億元製原創內容

個人增值 19:00 2021/10/10

分享：

影音串流平台Netflix與德勤（Deloitte）發表聯合報告，表示Netflix在南韓開拓市場至今有良好發展；並以最近熱播、成為首部登上美國Netflix收看榜冠軍的《魷魚遊戲》為證明。報告稱，Netflix在2016年至2020年間，為南韓增加了5.6兆韓圜（約368億港元）GDP，創造的全職就業機會更達1.6萬個。

4年間創造2.7萬億韓圜經濟價值

這些就業機會除了與影視作品的製作與發行相關職位，也涉及其他產業如出版、漫畫、音樂、觀光、飲食與時尚。德勤的報告顯示，Netflix通過與設計師、視覺效果藝術家和製作編輯等行業的專業人才合作，迄今創造的經濟價值已達約2.7萬億韓圜。

Netflix從2016年開始，在南韓設立了兩個片場，製作了80部影視作品，現在有380萬名訂閱用戶，並在當地投資約7,700億韓圜製作原創內容。報告稱，Netflix在韓的製作公司也對知識產權（IP）等內容產業、消費品和旅遊行業產生了溢出效應。

擬投資36億　製作原創內容

此外，一項Netflix和德勤對2,000名娛樂串流平台的服務對象所進行的調查顯示，約42%的Netflix用戶也會閱讀或收聽被該企改編成電視劇、電影的相關原創作品，因此這些產業亦連帶受惠。

今年Netflix計劃投資約5,500億韓圜（約36億港元），製作各種當地原創內容，並已在年初與南韓知名娛樂公司CJ ENM／Studio Dragon以及JTBC簽訂多年合作協議，希望把產業的創意人才推向國際。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：Netflix拓南韓市場 5年創1.6萬就業機會

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康增值】短暫半邊身無力是警號　察覺小中風症狀　助防治中風
今日
【健康增值】短暫半邊身無力是警號　察覺小中風症狀　助防治中風
【健康增值】杜汶澤患先天性心肌橋　多中年病發　心臟科醫生拆解病徵
2021/10/09
【健康增值】杜汶澤患先天性心肌橋　多中年病發　心臟科醫生拆解病徵
【福布斯富豪榜】7位加密貨幣平台創辦人登福布斯富豪榜　特朗普首次跌出400強
2021/10/07
【福布斯富豪榜】7位加密貨幣平台創辦人登福布斯富豪榜　特朗普首次跌出400強
【施政報告2021】研究為金融科技行業設專業資歷架構　再擴優才計劃吸非本地人才
2021/10/06
【施政報告2021】研究為金融科技行業設專業資歷架構　再擴優才計劃吸非本地人才
【施政報告2021】建設宜居城市　將落實垃圾收費籌備工作　增社區回收支援
2021/10/06
【施政報告2021】建設宜居城市　將落實垃圾收費籌備工作　增社區回收支援
魷魚遊戲 電影 Netflix 文娛藝術 南韓 電視劇 南韓圜

下一篇文章

【健康增值】短暫半邊身無力是警號　察覺小中風症狀　助防治中風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【健康增值】短暫半邊身無力是警號　察覺小中風症狀　助防治中風
【健康增值】短暫半邊身無力是警號　察覺小中風症狀　助防治中風
【職場機遇】金管局聘MT　工作經驗不拘　2年培訓月薪4.9萬起
【職場機遇】金管局聘MT　工作經驗不拘　2年培訓月薪4.9萬起
【ET財智Talk】趁低吸納博反彈　內房地產賭股可考慮？（立即收看）
【ET財智Talk】趁低吸納博反彈　內房地產賭股可考慮？（立即收看）
【財金投資名家講座】年輕人歎難上車　財叔：上唔到車係理財出問題（一按即睇）
【財金投資名家講座】年輕人歎難上車　財叔：上唔到車係理財出問題（一按即睇）
【健康增值】杜汶澤患先天性心肌橋　多中年病發　心臟科醫生拆解病徵
【健康增值】杜汶澤患先天性心肌橋　多中年病發　心臟科醫生拆解病徵
今日理財筆記 - 5旬夫婦想提早退休　點樣運用資產創造每月5萬被動收入？
5旬夫婦想提早退休　點樣運用資產創造每月5萬被動收入？