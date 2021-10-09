【好去處】香港美利酒店首推花園啤酒節　入場券連500毫升啤酒每位$128

香港美利酒店今年首次推出花園啤酒節，由即日至10月16日舉行，把德國十月啤酒節的熱鬧歡騰帶到中環。

酒店供應的手工啤酒款式不少，如Gweilo Oktoberfest Marzen，這款呈淺銅色、麥芽風味豐厚及香氣濃郁的窖藏啤酒洋溢正宗德國滋味。同是窖藏啤酒的Gweilo Oktoberfest Helles亦是不容錯過的選擇，其色澤金黃且帶有雪白綿密的泡沫，口味清淡同時滿載麵包及蜂蜜的香甜氣息。

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本地的少爺啤酒廠亦特意推出Festbier，這款香港生產的精釀啤酒以飽滿酒體及烘烤麵包的香氣深受歡迎。除各式啤酒外，酒店的廚師團隊亦特意準備了一系列德國傳統美食，如金黃香脆、皮酥肉嫩的德國烤豬手，還有德國特色小食紐倫堡腸、扭結麵包等。

香港美利酒店－花園啤酒節 價錢（未計加一服務費）：啤酒節入場券每位128元（包一杯500毫升啤酒）

額外加購啤酒價錢（未計加一服務費）：每杯250毫升（58元）、每杯500毫升（78元）、每杯1公升（128元）

時間：周一至五下午4時30分至10時、周六中午12時至晚上10時

查詢：3141 8888

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作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶、郭秀芳

（節錄）

【原文：香港美利酒店 首度推出花園啤酒節（收費文章）】

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