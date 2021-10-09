【職場機遇】金管局聘MT　工作經驗不拘　2年培訓月薪4.9萬起

▲ 【職位招聘】金管局聘見習經理 工作經驗不拘 兩年培訓月薪4.9萬起

新冠疫情下有本地畢業生慨歎找工難，要投身金融行業有甚麼方法？香港金融管理局提供為期兩年的見習經理（Manager Trainee）計劃，以培育有志投身中央銀行工作、有抱負的年輕人，成為未來的管理骨幹。

倘表現理想 可獲聘為經理

見習經理固定月薪為49,000元起，完成計劃後獲發一次過酬金。求職者如成功獲聘，福利包括醫療和牙科福利、有薪年假、培訓贊助等。

至於工作則會獲安排在兩至三個不同部門工作，並接受在職培訓，以了解金管局在維持貨幣和金融體系穩定的角色，並會有金管局的資深員工擔任導師，與見習經理分享工作經驗和心得。而表現理想的見習經理在完成計劃後，會獲聘為經理。倘見習經理成為經理，晉升前景為高級經理、部門主管和高級管理層。

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寫300字簡介 本月15日截止

金管局的見習經理不一定要有工作經驗，本地和海外大學的應屆畢業生，或近年畢業生均可申請。求職者須廣博通識，善於應變，擁有清晰明辨的邏輯思維，能夠多角度分析思考；能與他人和睦共處，合作達成工作目標。

其他條件方面，求職者須擁有任何學科成績優異的學士學位，若主修商業、金融或經濟者則更佳；中英語文優異，表達及溝通能力強，倘能操流利普通話更佳。

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求職者可經網上申請，並須撰寫約300字簡介，成功進入遴選會進行筆試、面試和小組討論等。截止申請日期為10月15日。

招聘詳情及申請方法

責任編輯：蕭寶玲

【原文：金管局覓MT生力軍 兩年培訓月薪4.9萬起】

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