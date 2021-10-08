【港人移民】移民離港要先清稅　僱主同僱員分別要做咩？

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《稅務條例》規定任何須繳納稅款的個別人士，如打算離港超過1個月，必須通知稅務局。因此，當納稅人準備移居外國、往外地升學或往外地任職，必須在離港前通知稅務局，並清繳所有稅款。如不必繳稅，則毋須通知。
僱主亦須把僱員將離港事宜，在不遲於僱員預計離港日期前1個月通知稅務局，並暫停支付一切薪酬和款項予該僱員，直至稅務局發出「同意釋款書」為止。
不過，法例亦訂明，在受僱工作期間須經常到外地的僱員，毋須把離港事宜通知稅務局。他們可每年如常提交報稅表和繳納稅款即可。
【收評稅通知書不服結果 3方法提反對 須在1個月內提出：按此】
下表將列明若有僱員將會離港，僱主及僱員在不同時候應辦的事項。
|僱主
|僱員
|不遲於預計離港日期前1個月
|
|
|離港前
|
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|辦理離港清稅手續後
|
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須在離港前一個月通知稅務局
僱員若決定離港，需要不遲於預計離港日期前一個月通知稅務局，可以致電當局（1878022）或以電郵（taxinfo@ird.gov.hk）、傳真（28771232）或郵寄（香港告士打道郵政局郵箱28777號）方式致函稅務局，並提供姓名、香港身份證號碼及檔案號碼（如知道的話）。為方便日後聯絡，需提供香港的聯絡電話、通訊地址及海外通訊地址。稅務局在收到你的通知後，將會發出報稅表。
為加快辦理清稅手續，亦可親身到稅務局辦理有關手續。地址為稅務大樓1樓中央詢問處。須帶同IR56G表格、糧單及證明文件以支持所申索的扣除項目或免稅額。
離港前繳清稅款
在離港前，僱員須繳交稅款。在清繳所有稅款後，可在辦公時間到稅務大樓7樓收稅組領取「同意釋款書」副本。若僱員不能親自領取「同意釋款書」副本，稅務局會郵寄「同意釋款書」給僱主及僱員。
發出「同意釋款書」的所需時間如下：
辦理離港清稅手續後仍需申報額外收入
在辦理清稅手續後，若有額外的薪酬或額外累算收入，應以書面通知稅務局。另外，若股份獎賞在辦理清稅後才歸屬於你，或才行使股份認購權，亦應以書面通知稅務局。
若想知更多有關稅務的資訊，請留意稅務懶人包！
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 生活理財