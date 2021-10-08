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保健產品代言人變投資者　自言投資保守　向海嵐：唯一大筆投資係買樓（立即收看）

個人增值 20:30 2021/10/08

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1998年香港小姐冠軍、無綫電視於千禧年代力捧花旦之一的向海嵐（Anne）近年復出演藝圈，早前更擔任2021港姐導師。從上海回流香港的她，除了在娛樂圈中多了曝光，最近更開始做翡翠珠寶生意，又投資入股保健產品生意，攻進女性市場。

家人灌輸買樓保值觀念

早年向海嵐退出娛樂圈到上海打拼，在一家地產公司擔任公關工作。當時她在上海人生路不熟，最大的難題就是要解決居住地方，因此萌生在當地買樓的想法。「我有些長居上海的朋友一直都是租樓，但我屋企一直教我有錢最好就是買樓。」向海嵐2008年到上海，卻在接近2年之後才在當地置業，她坦言「買遲咗」，因之後上海樓價節節上升，不過她亦慶幸最後都有置業。

直言買樓很保守的向海嵐，表示自己不是大膽投資，揀樓亦沒有標準，最緊要自己喜歡。她在上海的物業是自住，身邊亦有不少朋友教她將自住樓二按，並將資金購買其他物業再租出，以增加收入，但她認為有風險，不敢胡亂投資。「有些人認為買樓用作投資或放租的話，只需要價錢、地點、大小適合，閉上眼就可以買。」不過Anne認為買樓要看到自己喜歡的才會買：「如果層樓我也不喜歡，我租給別人，別人又怎會喜歡？」

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投資怕輸　買樓及做生意都要自己喜歡

向海嵐表示，自己在投資路途上花得最多金錢的就是買樓，因為投資股票、做生意她都沒有把握，亦怕輸。她曾嘗試過做美容產品、婚禮策劃等生意，但多半屬自娛，最終亦失敗告吹。「我常覺得自己沒有生意頭腦，又沒有創新想法，又不知道如何發展，又覺得自己不夠資金，很多因素下令我覺得不能亂做。」

直至近年她與朋友搭檔開設翡翠珠寶店，又入股投資保健產品，才算真正做生意。對於向海嵐來說，做生意好比買樓，自己喜歡才能做得好。她去年為保健產品做代言人前，初時格外留意食物質素及安全問題，因此自己試食產品一段時間，覺得不錯才選擇為產品代言。後來她發現不少人都對保健產品有需求，是一門長遠的生意，最後更愛上代言的產品，於是索性入股投資，成為保健產品投資者之一。

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記者：嚴熹曼

服裝：Club Monaco 
場地：THE WAVE
髮型設計：Matt Chiu@Xenter 
珠寶首飾：Legacy Lab

同場加映：低價置業轉手賺2成開啟投資樓市之路 黃祥興：後悔升得不夠就放

欄名 : 理財Star Talk

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