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【ESG】富蘭克林鄧普頓：經濟走向減碳模式　中國有望成再生能源製造業領導者

ESG投資 15:32 2021/10/08

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【ESG】富蘭克林鄧普頓：經濟走向脫碳模式　中國有望成再生能源製造業領導者

後疫情時代，全球經濟模式迎來新常態。基金公司富蘭克林鄧普頓日前發表市場評論指，隨着氣候相關的議題日益受到關注，經濟走向減碳模式，料可再生能源解決方案需求將會繼續增長，相信中國將成為可再生能源製造業的全球領導者。

【綠色債券市場愈趨熾熱 派息ESG債券基金高達5厘：按此

料中國有望成為再生能源製造業領導者

針對氣候變化的投資主題，富蘭克林鄧普頓旗下的全球新興市場策略投資組合經理Alastair Reynolds認為，就基金的投資策略而言，氣候變化是目前強勁的浪潮，在考慮投資每家公司時，也會顧及並表明氣候變化的影響，反映這議題的重要性。

Reynolds指，隨着經濟走向減碳模式，也影響他們在採礦業方面的投資，特別是銅，因為在電氣化的趨勢下，銅是必需的原材料。另一方面，儘管他們對電力的前景抱樂觀態度，但考慮到相關行業將受制於監管和成本競爭，一直沒有持有傳統的化石燃料發電投資。

可再生能源解決方案的增長矚目，Reynolds料相關需求將會繼續增長，相信中國將成為可再生能源製造業的全球領導者。

【發展再生能源大勢所趨 能源轉型基金1年回報高達63%：按此

新技術加速應用　氣候問題或更快解決

各國近年積極推動能源轉型，富蘭克林鄧普頓旗下的增長策略投資組合經理Pawel Wroblewski認為，由於太陽能和風能、電力儲存電池和電動車等技術已進入商業應用階段，氣候變化的問題或許比預期更快解決。電動車成本在過去10年來迅速下降，相信在未來10年將變得更加便宜，令傳統汽車更難與電動車競爭。 

Wroblewski又指，採用ESG作為投資取向的趨勢正在冒升，並且持續受惠於環球主動投資的資金流入，促使企業採用可持續的商業模式。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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