▲ 【醫療保險】每年續保 vs 保證終身續保應點揀？ 解答醫療保常見問題

現代人愈來愈長壽，面對的健康風險相對也較高，一旦不幸患病，一份周全的醫療保障可以讓你獲得適切的治療。不過醫療保險五花八門，投保時有甚麼要注意？本文一一為你解構。

問：醫療保一般設有等候期，這是甚麼？

答：等候期是指在保單生效後一段指定期間的觀察期，如果受保人於期內患病的話，賠償便不適用。一般而言，等候期為30日，個別疾病會根據保單條款，訂明不同等候期；而因意外受傷的索償，則一般不受等候期之限，即受保人在等候期內因意外引致的醫療費用，仍然可以獲得賠償。

問：市面上的醫療保，有每年續保和保證終身續保，該如何選擇？

答：投保每年續保的醫療保障，在續保時，保險公司有機會要求客戶提供健康證明、身體檢查報告或參考索償紀錄等，作為續保的考慮因素；如果所投保的醫療保險屬於「保證終身續保」，則表示不論你的健康狀況或索償紀錄如何，你都可以一直續保到指定年齡（大多為100歲），而你在完成投保程序後出現的病患，一般都會繼續受到保障。

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問：保證終身續保的醫療保一般比較昂貴，有節省保費的方法嗎？



答：巿面上有墊底費的醫療保，性價比較高。做法是投保人在每一宗索償中，先支付墊底費金額，保險公司便會賠償扣除墊底費後的合資格醫療開支，所以墊底費又稱為「自付額」，墊底費愈高，保費便愈相宜。

墊底費高不代表你需要自己承擔風險，因為如果你有公司提供的團體醫療保障，當你需要索償時，可先利用公司的團體醫療保障作為墊底費，支付部分醫療費用，餘額則可透過自行投保的醫療保障進行索償。善用醫療保障計劃的墊底費選項，令保費更划算。以一名35歲的客戶投保一份不設個別項目限額、高達三千萬元的終身醫療保障為例，零墊底費的每年保費約為13,000元，而30,000元墊底費的每年保費只需約5,700元，省卻約56%保費。

這類保險另一好處是可以自選減低墊底費，靈活配合你的需要。例如當你退休時，就可以選擇減低墊底費，填補失去公司醫療保障的不足，同時避免因年齡增長、身體狀況，而投保不到一份合適醫療保障的情況。

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問：醫療保的保費會以客戶的年齡、性別、醫療通脹等因素而計算，還有其他因素嗎？

答：保險公司的風險池大小和理賠政策也影響保費的升幅。假設健康和患有長期疾病的客戶被放在同一個風險池內，風險池就會因健康狀況差的客戶的索償較多而出現入不敷支，要以加價來維持基本營運。因此，負責任的保險公司都會認真處理核保程序，而客戶亦必須如實向保險公司披露自己的健康狀況及病歷，以免影響索償。同一道理，如果理賠政策過於寬鬆，索償的客戶愈多，即營運成本愈高，保險公司就愈有可能調高下一年的保費。