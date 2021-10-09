【健康增值】杜汶澤患先天性心肌橋　多中年病發　心臟科醫生拆解病徵

藝人杜汶澤早前他在社交網站宣布患有「先天性心肌橋」，要長期服藥，不能進行劇烈運動。為何他人到中年才突然發現此病？心臟科專科醫生李楚山，拆解先天性心肌橋這病症。

天生血管異常

心臟科專科醫生李楚山解釋，先天性心肌橋是心臟血管天生異常的一種，正常的人冠狀動脈是生長於心臟肌肉表面，而患有先天性心肌橋的人，則會長在心臟肌肉內。當心臟肌肉收縮時，就會令到血管受壓，導致缺血的情況出現，因而產生胸口不適、劇痛的症狀。

先天性心肌橋是一個天生的病症，不過卻很少人會在年輕時候發現。通常是當年紀漸長，心血管的流量和結構出現變化，就有病發的可能性。他說臨床也有不少個案患有先天性心肌橋，男女均有機會患上，而且多屬隨機性，亦未必與遺傳有關。但情況大多很輕微，也未必會影響到日常生活，只是偶然做體檢或看醫生才發現。

有機會從不病發

患有先天性心肌橋，有機會出現心絞痛、心律不正等病徵，嚴重情況會導致心臟病發、休克甚至死亡。通常在進行一些會誘發到症狀的動作，如劇烈運動、心情緊張等，就會觸發到心臟痛楚。最極端情況下，有些人本身不知道自己有先天性心肌橋，從來沒有任何症狀及病發，可能一生都不會發現患病。

李醫生補充，病發的嚴重程度，則視乎冠狀動脈的生長情況，包括深淺及受影響範圍。如果生得比較深入，有很大部分被肌肉夾住，則會比較嚴重，亦有更多機會病發，就會出現胸口悶痛、心跳加速等感覺。相反如果血管在淺處，只有短短一截受壓，病情就算是輕微。

診斷靠血管造影

一般人做運動時，難免也會有心跳變快、氣促胸痛的感覺，如何分辨到是正常狀態還是患病？李醫生說，先天性心肌橋其實不容易檢驗出來，一般人做基本的身體檢查，如抽血、X光及心電圖等，都未必能準確看到。如果真的有胸口不適，我們會為病人進行一個跑步心電圖檢查，看看心跳規律及缺血變化。最準確是血管造影電腦掃描，不過如沒有任何病徵，就不必刻意去做。

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：中年易發現 先天性心肌橋 不能根治靠服藥減輕病情（收費文章）】

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