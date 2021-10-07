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5旬夫婦想提早退休　點樣運用資產創造每月5萬被動收入？

個人增值 18:30 2021/10/07

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年約50歲夫婦想提早退休，點樣運用資產製每月5萬元的被動收入？龔成建議可以把資金分散投資在呢5個地方！打工仔收到繳稅通知後，如果不同意評稅結果，有咩方法可以提出反對及上訴？沒時間緊貼大市，投資股票基金係咪好選擇？有股票基金的配息率更高達10厘！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【理財個案】5旬夫婦月入6.6萬計劃提早退休　持千萬資產如何製每月5萬被動收入？

年約50歲夫婦想提早退休，點樣運用資產製每月5萬元的被動收入？龔成建議可以把資金分散投資在呢5個地方！

2. 【交稅2021】收評稅通知書不服結果　3方法提反對　須在1個月內提出

打工仔收到繳稅通知後，如果不同意評稅結果，有咩方法可以提出反對及上訴？

3. 【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%

沒時間緊貼大市，投資股票基金係咪好選擇？有股票基金的配息率更高達10厘！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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