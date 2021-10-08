【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%

美股三大指數自9月下旬開始回吐，有分析亦警告美股將會有機會暴跌20%，認為市場將出現調整。如果以上的揣測屬實，投資者可以如何對冲或在跌市中仍能獲利？

反向ETF能讓投資者在追蹤相關主要指數的ETF價格下跌時獲利，例如SPDR標準普爾500指數ETF（美：SPY）在一日內下跌1%，ProShares Short S&P 500 ETF（美：SH）的股價就會在同日升1%。部分反向ETF亦有槓桿的作用，可以將回報放大。不過，在投資的時候要小心處理。

值得注意的是，亦由於其槓桿效應，反向ETF只適宜短期持有，若以長期投資為目標，反向ETF就可能不太適合。

【跌市都可以賺錢？！ 比較全港14隻反向ETF：按此】

現時美股市場共有86隻反向ETF，反向ETF的資產管理規模達128.3億美元，平均收費率為1.02%，資產類別包括股票、固定收入、商品、另類投資等。

在美股市場中最大的反向ETF為ProShares UltraPro Short QQQ ETF（美：SQQQ），資產規模16.2億美元。而在過去1年中，表現最好的反向ETF則是ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF（美：SVXY），收益率為56.53%。

■美國反向ETF比較■

（按3個月回報由低至高排列）

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以上列出5隻3個月表現最好、且投資於美股市場中，包括全市場以及大中小型企業的反向ETF。當中，在過去3個月之中，表現最好的是AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF，股價升幅有11.9%。此反向ETF屬主動型管理基金，沽空被認為是盈利質量低或使用進取會計政策的美國上市公司，來獲得正回報。

責任編輯：鄭樂怡

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