  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (週五) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%

ETF 13:01 2021/10/08

分享：

美股三大指數自9月下旬開始回吐，有分析亦警告美股將會有機會暴跌20%，認為市場將出現調整。如果以上的揣測屬實，投資者可以如何對冲或在跌市中仍能獲利？

反向ETF能讓投資者在追蹤相關主要指數的ETF價格下跌時獲利，例如SPDR標準普爾500指數ETF（美：SPY）在一日內下跌1%，ProShares Short S&P 500 ETF（美：SH）的股價就會在同日升1%。部分反向ETF亦有槓桿的作用，可以將回報放大。不過，在投資的時候要小心處理。

值得注意的是，亦由於其槓桿效應，反向ETF只適宜短期持有，若以長期投資為目標，反向ETF就可能不太適合。

【跌市都可以賺錢？！　比較全港14隻反向ETF：按此

現時美股市場共有86隻反向ETF，反向ETF的資產管理規模達128.3億美元，平均收費率為1.02%，資產類別包括股票、固定收入、商品、另類投資等。

在美股市場中最大的反向ETF為ProShares UltraPro Short QQQ ETF（美：SQQQ），資產規模16.2億美元。而在過去1年中，表現最好的反向ETF則是ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF（美：SVXY），收益率為56.53%。

■美國反向ETF比較■
（按3個月回報由低至高排列）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

以上列出5隻3個月表現最好、且投資於美股市場中，包括全市場以及大中小型企業的反向ETF。當中，在過去3個月之中，表現最好的是AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF，股價升幅有11.9%。此反向ETF屬主動型管理基金，沽空被認為是盈利質量低或使用進取會計政策的美國上市公司，來獲得正回報。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : ETF學堂

最新專欄文章 更多

【反向ETF】跌市都可以賺錢？！　比較全港14隻反向ETF
2021/09/20
【反向ETF】跌市都可以賺錢？！　比較全港14隻反向ETF
【ETF】「契媽」Cathie Wood都睇淡？！　ARKK、ARKW連日沽逾12萬股Tesla
2021/09/17
【ETF】「契媽」Cathie Wood都睇淡？！　ARKK、ARKW連日沽逾12萬股Tesla
【ETF】盈富基金昨更新章程　不得向美國人士要約或發售
2021/07/30
【ETF】盈富基金昨更新章程　不得向美國人士要約或發售
【反向ETF】恒指再挫逾千點　如何穩住投資組合？　同你拆解恒指反向ETF投資策略
2021/07/27
【反向ETF】恒指再挫逾千點　如何穩住投資組合？　同你拆解恒指反向ETF投資策略
【反向ETF】股份簡稱有玄機？　同你辨別槓桿及反向產品英文標記咩意思！
2021/07/27
【反向ETF】股份簡稱有玄機？　同你辨別槓桿及反向產品英文標記咩意思！
美股 反向ETF 經濟 股票 ETF

下一篇文章

【新西蘭加息】相隔7年再加息　紐元未受大刺激　料紐央行續收緊貨幣政策機會大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股
【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月6日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月6日）
【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%
【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%