【新西蘭加息】相隔7年再加息　紐元未受大刺激　料紐央行續收緊貨幣政策機會大

繼南韓及挪威央行後，新西蘭央行昨日（6日）亦宣布收緊貨幣政策，是相隔7年後首次加息。新西蘭央行將基準利率從0.25%加至0.5%，符合市場預期，並暗示未來1年可能將進再一步加息。新西蘭在市場中率先加息，會被市場看高一綫。恒生投資服務研究團隊指，該國央行現時正尋求抑制通脹及控制樓價繼續上漲。

新西蘭央行將視乎通脹及就業前景，再考慮逐步撤出貨幣政策。央行預期年內消費物價指數（CPI）將高達4%。並希望目標能將通脹率降至2%及改善市場就業率，市場預期該國有機會會在11月24日議息會議再加息。不過，加息未為紐元帶來太大刺激，恒生投資服務研究團隊預期，紐元兌美元短期支持位會在0.6800，短期阻力位則在0,7100。

另外，隨着當地疫苗接種率的上升，不過疫情的限制措施仍然為部分企業及服務行業帶來影響。早前新西蘭總理阿德恩宣布解封奧克蘭，並改變防疫策略，改為與病毒共存。又放寬認可疫苗，承認包括伊朗、哈薩克、古巴等地22款疫苗，可見當地希望拯救旅遊業經濟的迫切性。如能順利解封通關開放旅遊業，相信資金會進一步流入紐元。

責任編輯：嚴熹曼

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