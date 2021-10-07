▲ 【收息基金】股票基金派息高達10厘 呢隻重倉醫療行業 年初至今升11%

近月中港股市受監管問題影響，走勢較為波動，一般散戶或較難捕捉合適的入市時機，掌握股市投資機遇。沒時間緊貼大市，不少人會選擇投資股票基金，將資金交由基金經理管理及投資。除了投資收息股外，市面上亦有有股票基金提供派息，其配息率更高達10厘。

兩隻股票基金派息高達10厘

本網在晨星搜尋派息的股票基金，年息率由1厘至9.1厘不等。最高派息達10厘，分別為行健宏揚中國基金及東方匯理香港組合環球銀髮動力基金。

行健宏揚中國基金過去12個月配息率高達10.59厘，其投資組合主要投資中國股票。根據行健資料，截至今年8月31日，其投資組合佔重最多是非日常生活消費品行業，佔36.22%，其次則是醫療保健行業，佔21.49%，以及工業，佔11.22%。

該基金設有首次最低認購費用5萬元，以今年3月31日的派息18.06%為例，投資5萬元可收息9,030元。不過跟據行健的基金資料，除了今年3月外，上次派息已要追溯至2018年3月，投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

重倉健康護理行業 有息有升

除了行健宏揚中國基金外，東方匯理香港組合環球銀髮動力基金的過去12個月配息率亦高達10.18厘，其投資組合主要投資歐美股市，聚焦在人口老化的主題。截至8月31日，其投資組合佔重最多是健康護理行業，佔51.02%，其次為金融，佔21.54%，以及非必需消費品，佔11.43%。

至於基金價格方面，行健宏揚中國基金年初至今錄得9.87%的跌幅，而東方匯理香港組合環球銀髮動力基金年初至今錄得11.13%的升幅。行健宏揚中國基金的基金經理在8月基金報告指，相信市場將會消化中國政府的政策調整的消息，但認為短期的市場波動不會很快結束，組合目前持有大量現金，當看到市場非理性拋售導致錯誤定價時，都有撈底的機會。

■派息股票基金表現比較■

（包括同一基金的不同資產類別）

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投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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