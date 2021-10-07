  • 27°C
香港時間 : 20211007日 (週四) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%

基金新聞 17:58 2021/10/07

分享：

【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%

近月中港股市受監管問題影響，走勢較為波動，一般散戶或較難捕捉合適的入市時機，掌握股市投資機遇。沒時間緊貼大市，不少人會選擇投資股票基金，將資金交由基金經理管理及投資。除了投資收息股外，市面上亦有有股票基金提供派息，其配息率更高達10厘。

兩隻股票基金派息高達10厘

本網在晨星搜尋派息的股票基金，年息率由1厘至9.1厘不等。最高派息達10厘，分別為行健宏揚中國基金及東方匯理香港組合環球銀髮動力基金。

行健宏揚中國基金過去12個月配息率高達10.59厘，其投資組合主要投資中國股票。根據行健資料，截至今年8月31日，其投資組合佔重最多是非日常生活消費品行業，佔36.22%，其次則是醫療保健行業，佔21.49%，以及工業，佔11.22%。

該基金設有首次最低認購費用5萬元，以今年3月31日的派息18.06%為例，投資5萬元可收息9,030元。不過跟據行健的基金資料，除了今年3月外，上次派息已要追溯至2018年3月，投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

重倉健康護理行業　有息有升

除了行健宏揚中國基金外，東方匯理香港組合環球銀髮動力基金的過去12個月配息率亦高達10.18厘，其投資組合主要投資歐美股市，聚焦在人口老化的主題。截至8月31日，其投資組合佔重最多是健康護理行業，佔51.02%，其次為金融，佔21.54%，以及非必需消費品，佔11.43%。

至於基金價格方面，行健宏揚中國基金年初至今錄得9.87%的跌幅，而東方匯理香港組合環球銀髮動力基金年初至今錄得11.13%的升幅。行健宏揚中國基金的基金經理在8月基金報告指，相信市場將會消化中國政府的政策調整的消息，但認為短期的市場波動不會很快結束，組合目前持有大量現金，當看到市場非理性拋售導致錯誤定價時，都有撈底的機會。

■派息股票基金表現比較■
（包括同一基金的不同資產類別）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握

欄名 : 基金學堂

最新專欄文章 更多

【ESG】發展再生能源大勢所趨　能源轉型基金1年回報高達63%
2021/09/24
【ESG】發展再生能源大勢所趨　能源轉型基金1年回報高達63%
【收息基金】把握跨境理財通機遇　派息大灣區基金最高派4厘
2021/09/17
【收息基金】把握跨境理財通機遇　派息大灣區基金最高派4厘
【基金入門】ZA One推低門檻投資基金服務　免買賣費平台費　低至1元起投資
2021/09/15
【基金入門】ZA One推低門檻投資基金服務　免買賣費平台費　低至1元起投資
【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元
2021/09/08
【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元
【收息基金】環球樓市愈升愈有？　房地產派息基金息率高達7厘
2021/08/25
【收息基金】環球樓市愈升愈有？　房地產派息基金息率高達7厘
基金 股票 派息基金 收息股 美股 中國 人口

上一篇文章

【新西蘭加息】相隔7年再加息　紐元未受大刺激　料紐央行續收緊貨幣政策機會大

下一篇文章

【人壽保險】滙豐推團體人壽保障優惠　首年每名僱員享10萬元免費保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%
【MPF】永明彩虹強積金邊隻表現最好？　上半年回報率最高近13%
【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股
【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月6日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月6日）
【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月
【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘