【存息優惠】渣打推活期存款優惠　開立指定戶口享1%年息

渣打銀行近日推出2021 MARVEL推廣優惠，在推廣期內，開立指定戶口及申請／持有有效之MARVEL ATM卡，可享高達1%港元特惠存款年利率。在指定日期內，戶口結餘達到指定要求，可獲高達2,200元現金回贈。

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由即日起至10月30日，開立港元「高息馬拉松活期存款」戶口及申請／持有有效之MARVEL ATM卡，可享高達1%特惠儲蓄年利率。「高息馬拉松活期存款」戶口最低開戶結存為10萬港元，存戶可於推廣期內提取款項，惟要注意推廣期內不可存入新款項，利息會以開戶結存計算。至2022年2月7日後，戶口將重新接受新增存款。推廣名額有限，先到先得，額滿即止。

日期 參考之特惠儲蓄年利率 由參加此推廣當日至11月30日 0.1% 2021年12月日至2022年1月2日 0.3% 2022年1月3日至2月7日 1%

另外，存戶於港元「高息馬拉松活期存款」戶口存入指定新資金，達至指定存款金額要求及維持該存款金額至明年2月7日，最多可享2,200元現金回贈。

存款結餘要求 現金回贈 100萬港元至少於200萬港元 1,000港元 200萬港元或以上 2,200港元

責任編輯：曹佩鈞

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