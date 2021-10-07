【存息優惠】渣打推活期存款優惠　開立指定戶口享1%年息

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【人民幣定存】1年人幣定存息大檢閱 存30萬袋8,400人幣息
渣打銀行近日推出2021 MARVEL推廣優惠，在推廣期內，開立指定戶口及申請／持有有效之MARVEL ATM卡，可享高達1%港元特惠存款年利率。在指定日期內，戶口結餘達到指定要求，可獲高達2,200元現金回贈。
【1年人幣定存息大檢閱 存30萬袋8,400人幣息：按此】
由即日起至10月30日，開立港元「高息馬拉松活期存款」戶口及申請／持有有效之MARVEL ATM卡，可享高達1%特惠儲蓄年利率。「高息馬拉松活期存款」戶口最低開戶結存為10萬港元，存戶可於推廣期內提取款項，惟要注意推廣期內不可存入新款項，利息會以開戶結存計算。至2022年2月7日後，戶口將重新接受新增存款。推廣名額有限，先到先得，額滿即止。
|日期
|參考之特惠儲蓄年利率
|由參加此推廣當日至11月30日
|0.1%
|2021年12月日至2022年1月2日
|0.3%
|2022年1月3日至2月7日
|1%
另外，存戶於港元「高息馬拉松活期存款」戶口存入指定新資金，達至指定存款金額要求及維持該存款金額至明年2月7日，最多可享2,200元現金回贈。
|存款結餘要求
|現金回贈
|100萬港元至少於200萬港元
|1,000港元
|200萬港元或以上
|2,200港元
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 存款收息