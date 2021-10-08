【財金投資名家講座】年輕人歎難上車　財叔：上唔到車係理財出問題（一按即睇）

本港樓價高企，不少年輕人抱怨難「上車」置業，資深物業投資者財叔則認為，年輕人要改善個人理財習慣，要有儲蓄，才可以早日置業。不過想置業，第一步是否要考慮買納米樓、龍床盤？要「上車」有何好選擇？近年出現不少「靠父幹」上車的故事，手持10多個物業的財叔，會否考慮幫助子女買樓呢？

對於年輕人覺得難「上車」，財叔建議：「第一時間唔好覺得上唔到車，我想知佢話上唔到車嘅原因係咩，佢有無做錯事令佢上唔到車？」他發現不少年輕人「上唔到車」，是源於他們沒有儲蓄習慣，「如果你豆零都無儲嘅話，就算跌返沙士價又如何呢？」他坦言，自己儲了7年錢才成功買入首個物業，當年樓價在7年間飆升3倍，如果他一開始自覺無法上車而不儲蓄的話，就根本買不到樓。

買樓都有想要定需要

除了儲蓄之外，財叔認為個人思維亦相當重要。「如果你係有一個有要求嘅人，你就唔係一個有真正需要嘅人；如果你係真正需要買樓的話，你係唔會有要求！」在2008年的時候，亦有月入10萬元的律師、醫生高呼「買唔起樓」，因為他們期望可以在半山買樓，證明他們是沒有「需要」買樓，而非沒有能力。財叔買入首個物業時，是因為覺得自己有需要，即使當時在馬鞍山置業，每日要在樓下「趕牛」才可以回家，也不介意。他認為：「所以你覺得你是有需要買樓嘅話，你唔應該去諗，你最緊要上咗車先，你一日唔上車，你根本無資格去換樓，無資格去講將來。」

對於被網民稱為「樓奴」，財叔沒有太大反感，更指自己「寧願做樓奴都不做租奴」，因為做樓奴有限期，供完樓就可以，但做租奴沒有期限。不過，他認為買樓不是投資，純粹屬於人生規劃，亦認為並非人人都需要買樓。而他更認為：「有咗最低工資之後，我諗最低人工都有萬三蚊掛？如果識返個女朋友，兩個有二萬六蚊嘅，其實應該買得起樓。」

父母不應盲目助子女置業

近年愈來愈多發展商推出納米樓、龍床盤單位，更被稱為「上車盤」，財叔認為「可以買納米樓、可以買龍床盤，唔可以新樓！」。雖然如此，他表示330呎以上的單位較適合居住。比起用400萬至500萬元買納米樓、龍床盤單位，他認為用同一筆錢買舊區非屋苑單位，會有更佳的選擇。

對於上車「靠父幹」現象，財叔奉勸所有家長：「不要盲目幫助子女上車」，要考慮子女意願，如果子女沒有打算買樓，單純是家長一廂情願的想法，「係擺明屈佢（供樓）」。若子女有清晰置業計劃，只是欠缺首期，他則認為家長可以幫一把。

00:10 - 03:06 如何看待「難上車」的問題？ 03:07 - 05:37 「上車難」要看是滿足要求，還是真有需要 05:38 - 08:02 應視乎個人需要而決定是否置業 08:09 - 09:17 納米樓、龍床盤值得買嗎？ 09:23 - 10:45 如何看待上車「靠父幹」？

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【財叔講座第一集：如何利用物業致富 財叔由月入1300元到擁逾10個物業之路：按此】

【財叔講座第二集：沙士買樓易過借火？ 財叔豪言：幾個月已經可以買一層！：按此】

【財叔講座第三集：樓市辣招後再無投資住宅物業 財叔呼冤：我無買貴晒啲樓！：按此】

【財叔講座第四集：財叔分享上車三部曲：按此】

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同場加映：曾淵滄為你講解買樓上車建議！