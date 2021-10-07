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【施政報告2021】擬就新界北發展及明日大嶼發債　林鄭月娥：或符合綠債要求

個人增值 15:40 2021/10/07

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【施政報告2021】擬就新界北發展及明日大嶼發債　林鄭月娥：或符合綠債要求

行政長官林鄭月娥昨（6日）發表2021年施政報告，公布《北部都會區發展策略》，新界北有望發展成未來20年增長最活躍地區。她透露，政府擬就新界北發展和「明日大嶼」計劃發債，為大型基建的集資，又指新的建築均會應用最新環保標準，相信有關債券可符合「綠色債券」要求。

【配合大灣區發展拓北部都會區 有望成未來20年增長最活躍地區：按此

債券或符合綠債要求

林鄭月娥表示，發展北部都會區是一盤賺錢的生意，前期發展所需資金可透過發債支持，不應視為耗費財政儲備，任何負責任的政府也應擁抱這盤生意，想方法做好。

她指，不論北部都會區發展或交椅洲項目均涉及很多綠色環保項目，希望做到低碳甚至零碳社區，適合透過發債支持前期投入，而發債另一得益是壯大香港債市，鞏固香港國際金融中心地位。她認為基建發債可成為集資工具，不單可以向香港投資者發債，亦可向內地和海外投資者發債。

【加速邁向碳中和 投放約2,400億元應對氣候變化 擬2035年前停用煤作日常發電：按此

她回應金融服務界議員張華峰提問時表示，在新界北發展和「明日大嶼」計劃中，新建築均會應用最新環保標準，相信有關債券可符合「綠色債券」要求。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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