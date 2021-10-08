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【消費優惠】Green Common純素奶蓋茶系列買一送一　IKEA用指定方式付款滿$2,000送$400現金券

精明消費 07:00 2021/10/08

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Green Common：純素奶蓋茶系列買一送一

由即日起10月13日（下午2時30分至5時期間），到Green Common中環店買Nexxus純素奶蓋茶系列，可享買一送一。數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大

地址：中環德輔道中77號盈置大廈地下及1樓 G01及101號舖
訂座電話：2727 6682
網上訂座

2. IKEA：TAP & GO／八達通消費滿$2,000送$400現金券

IKEA推出消費券優惠！由即日起到10月17日，只要到IKEA門市用TAP & GO或八達通，電子消費購物每滿2,000元，即送400元現金券，最多買滿6,000元即可獲1,200元現金券。數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大

精選產品一覽

3. 爭鮮：觀塘店開幕優惠　單顆壽司$2

為慶祝爭鮮外帶觀塘物華店開幕，由10月8日至10月10日連續3日舉行「大割引」，觀塘物華店單顆壽司只需2元優惠。

    點擊圖片放大

門市地址：九龍觀塘物華街1-11號康寧大廈地下D（11）號舖
營業時間：10:30-21:30

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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