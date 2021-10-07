【福布斯富豪榜】7位加密貨幣平台創辦人登福布斯富豪榜　特朗普首次跌出400強

下一代的超級富豪很有可能是靠加密貨幣發達！《福布斯》剛公布2021年美國富豪榜400強排名，有史以來第一次有7位富豪均是在加密貨幣領域中致富而成為億萬富翁。當中有6位更是首次登上富豪榜，包括Coinbase、FTX、Gemini等加密貨幣交易平台的CEO。

6位首次躋身400強

7位億萬富豪身家估計總值為551億美元（約4,289億港元），其中有225億美元（約1,751億港元）屬於加密貨幣衍生品交易所FTX創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried，富豪榜排名為第32位，是7位中排行最高的一位。年僅29歲的Sam在2年內建立了目前加密貨幣業內最大的交易平台之一，平台每日交易量達138億美元（約1,074億港元）。今年7月， FTX更以180億美元 （約1,401億港元） 的估值， 完成9億美元 （約70億港元） 的B輪融資，是 迄 今為止最大的加密貨幣風險投資。

其他加密貨幣富豪分別是全美最大的加密貨幣平台Coinbase行政總裁Brian Armstrong、其拍檔創辦人Fred Ehrsam、Coinbase的競爭對手Gemini兩位創辦人兄弟Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss、區塊鏈公司Ripple創辦人Jed McCaleb及其拍檔Chris Larsen，而Chris Larsen去年已經成功躋身在富豪榜首400名名單之上。

■7位億萬富翁靠加密貨幣登福布斯富豪榜■

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《福布斯》指，加密貨幣創辦人能成為億萬富翁，主因是因為加密貨幣不斷創下價格紀錄，包括從去年9月至今比特幣價格翻了5倍、以太幣亦上漲近1000%，令投資者對加密貨幣興趣大增。

不過有人進榜亦有人落榜，特朗普多年來盤踞在400強中，去年排339名的他今年身家縮水20%至25億美元（約192億港元），以相差4億美元（約31億港元）跌出400強，是25年來首次跌出排行榜首400名。現時特朗普在全球富豪榜中排名第1299位。

責任編輯：嚴熹曼

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