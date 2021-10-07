▲ 【理財個案】5旬夫婦月入6.6萬計劃提早退休 持千萬資產如何製每月5萬被動收入？

隨着年齡增長，身體機能老化，即使有足夠財富想環遊世界亦有可能「有心無力」。有讀者今年50歲，有感近年工作壓力愈來愈大，希望能望提早退休，趁體力充足時，與丈夫多去旅遊，享受人生。她與丈夫現時共持有約值千萬元的資產，應如何為提早退休重新配置，創造每月5萬元的被動收入？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人今年50歲，月入約66,000元，丈夫54歲，現在算是退休狀態。現住在已供滿的居屋，早2年前亦已售出出租物業，賺了約350萬元。

本人輪班工作，沒有太多時間買賣股票，所以以往買了不少基金或有關保險，但發現一些基金增值成效很低，甚至長期無得賺。本人近年工作壓力愈來愈大，實在很疲累，很想辭職。選擇做自己喜歡的工作，並趁還有健康和體力的時間，與丈夫去多些外遊，但很可能收入會大不如前。

想請教你，以我們的現有資產，可以怎樣重整配置，以再作一些有效增值，並產生現金流每月約5萬元。見現在見股市向下，很想入市，但又怕做錯決定。很想向你討教一些意見，若承蒙指教，不勝感激！

資產： 夫婦2人存款：約500萬元

美國債股混合基金：約140萬元（每月派息約10,000元）

人民幣債券基金：約43萬元（每月派息約1,600元）

投資相連保險：現值約39萬元（每月分別供2,500元及2,000元）

延期年金：100萬元（已供滿）

強積金：現值約140萬元

股票：現值約53萬元

港鐵 （00066） 500股

騰訊 （00700） 600股

長汽 （02333） 53050股 夫婦2人資產共值：約1,015萬元

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龔成：

只要將你的資產，進行重組，目標是低風險、現金流類別，相信對你是最適合的。

第一步，要分析你現時的資產，你可以先了解現時持有美國債股混合基金，過往的回報如何、派息如何。如果不理想，就可以考慮賣出，轉成其他資產；另外，持有的人民幣債券基金亦是相同的做法。分析的重點，就是過往長期的回報，是否比大市好或差、派息如何等。

至於手上的股票，基本上都是有質素的，持有可以，但就有少少集中的情況，如果可以分散到多少少其他類的優質股，就會更加好。

至於年金，持有無問題。

強積金則暫時未能動用。

下一步，就是重新配置。將上述你擁有的現金，以及賣出基金（如果賣的話）得到的現金，進行重組，買入現金流類別資產。

要提醒你，你在買入時，特別是股票類別，要用分注投資的模式，例如分2年時間慢慢入，不是一次過入。

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你可以將這幾百萬元，分成5部分。

1. 投資收息股

你可以建立一個收息股組合，大多有5%股息：

你平衡的投資這些股，除了可以得到穩健的股息，同時可有效的分散風險。

2. 投資債券



你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

3. 投資年金

你可以睇睇，這是適合你們的產品，零風險，可以有穩定回報。

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4. 銀行低風險類產品

你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

5. 現金

除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

你可以將這幾百萬資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。

【本文獲作者龔成授權轉載】