【財金投資名家講座】財叔分享上車三部曲（一按即睇）

香港樓價高企，不少人花畢生積蓄只為買一個安樂窩，如果可以用一個較低的價錢買入心儀單位當然更好。在房地產市場打滾多年，資深物業投資者財叔話你知與業主講價秘訣，以及如何挑選物業代理。

財叔分享一個簡單方法挑選物業代理：向他們還一個不合理的價錢。他舉例指，若一個單位以250萬元放售，就向物業代理還價至180萬元，再看該物業代理反應。雖然明知價錢不合理，但是物業代理仍會向業主轉達你的意思，財叔認為可以找該物業代理買樓。如果代理聽後表示「無可能、邊度得㗎」，財叔直指：「你以後可以唔使搵佢（買樓）。」他表示：「我唔係要一定得，係睇吓你有無諗住幫我做嘢，你乜都唔做就話唔得？你又唔係個業主。」

財叔有多年投資物業經驗，在與業主講價方面有何秘訣？他續指，若要試業主底價，也必須還一個不合理價錢。如果業主聽後表示「最平都要220萬啦」，就可以從中知道業主的心水價，財叔更指若業主提出這個價錢，代表仍有議價空間，可以再用該價錢作起步再商議。還有沒有其他秘訣？他直言沒有特別竅妙之處，不過買家可以翻查現有業主的買入價，從而得知議價空間。

另外，在買二手樓的時候，以往不少人或會擔心是「化妝樓」，即裝修新淨，但其實內藏不少問題。財叔指出，「化妝樓」近年愈來愈少，若買樓人士擔心是樓盤暗藏問題，亦可從幾方面測試。他建議可測試煤氣爐、熱水爐是否能正常使用。另一個重點是現時不少單位都會在廁所、廚房安裝假天花，故買家要留意單位漏水問題的嚴重程度。

00:10 - 02:45 如何挑選物業代理？ 02:51 - 03:46 與業主講價秘訣 03:52 - 05:24 如何分辦化妝樓？

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