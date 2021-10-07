New Balance X Alpha Industries聯乘企劃　推特別版574軍事型號

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【投連險】次季投連險新造保費達70億元 幕後推手竟然係美股？
要談「新平衡」New Balance的球鞋，除了灰色最能代表品牌外，最普及的型號一定是574，幾乎每位新手購買品牌的球鞋時都會以此為起步點。不過，隨著品牌近年相繼推出較花巧的327型號後，574型號在筆者心目中總是叫人提不起勁去購買似的，直至這一次看見它和Alpha Industries合作推出聯乘系列後，574可說是復活了。
今次這對聯乘版令人最高興的當然是以灰色為主，配合?皮和網眼面料素材，同時應用了CORDURA防水尼龍。
在細節上，鞋舌和鞋踭分別加入Alpha Industries「Flying A」標誌和New Balance「NB」標誌，但最特別的還是附上紅灰配色Alpha Industries緞帶、銀色 3M「N」字標誌或卡其色N字貼章，以上所有東西都可以隨穿者自行配搭，令一對本是基本得很的574型號變得更多元化，值得捧場。
至於服裝方面，因應Alpha Industries是生產軍用bomber jacket鼻祖，所以今次用色上都離不開軍綠色，加上字體刺繡和繡章，雖然一切來得是意料中事，但易於配搭不就是最討好的事嗎？
產品查詢：double-park（2760 4760）
撰文：何偉雄
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌