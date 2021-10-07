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New Balance X Alpha Industries聯乘企劃　推特別版574軍事型號

博客 15:52 2021/10/07

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要談「新平衡」New Balance的球鞋，除了灰色最能代表品牌外，最普及的型號一定是574，幾乎每位新手購買品牌的球鞋時都會以此為起步點。不過，隨著品牌近年相繼推出較花巧的327型號後，574型號在筆者心目中總是叫人提不起勁去購買似的，直至這一次看見它和Alpha Industries合作推出聯乘系列後，574可說是復活了。

New Balance和Alpha Industries聯乘系列球鞋，找來大家最耳熟能詳的574型號，留意鞋身的N字用上魔術貼。（$899/圖片由品牌提供）

穿著時可以加上標誌性的 Alpha Industries 緞帶以作裝飾。（圖片由品牌提供）

橙色鞋墊有著雙方的同名合作印記。（圖片由品牌提供）

今次這對聯乘版令人最高興的當然是以灰色為主，配合?皮和網眼面料素材，同時應用了CORDURA防水尼龍。

在細節上，鞋舌和鞋踭分別加入Alpha Industries「Flying A」標誌和New Balance「NB」標誌，但最特別的還是附上紅灰配色Alpha Industries緞帶、銀色 3M「N」字標誌或卡其色N字貼章，以上所有東西都可以隨穿者自行配搭，令一對本是基本得很的574型號變得更多元化，值得捧場。

Alpha Industries是推出飛機師穿著的bomber jacket元祖品牌，所以這次的合作，服裝上全用上軍綠色實在來得理所當然。（$499/圖片由品牌提供）

Tee和衞衣都有著刺繡和繡章。（圖片由品牌提供）

當然少不了衞衣的推出。（$1,399/圖片由品牌提供）

服裝款式有衞衣和圖中的束腳運動褲。（$999/圖片由品牌提供）

軍綠色cap帽，帽前和帽側都有著刺繡。（$399/圖片由品牌提供）

至於服裝方面，因應Alpha Industries是生產軍用bomber jacket鼻祖，所以今次用色上都離不開軍綠色，加上字體刺繡和繡章，雖然一切來得是意料中事，但易於配搭不就是最討好的事嗎？

產品查詢：double-park（2760 4760）

撰文：何偉雄
 

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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