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【理財規劃】儲唔到錢？　3個問題了解自己是否需要調整預算策略

博客 18:10 2021/10/06

分享：

做好預算是建立長期財富及退休資產的關鍵，如果以下3件事也有發生在你身上，那你很可能就需要調整你的計劃了。

1. 每個月的儲蓄比以前少

許多人都有建立儲蓄目標，但若發現你過去可以實現的目標，突然很難做到，那麼你的預算可能需要更新了。有些變動也許是因為你某些生活費用在最近幾個月有所增加，或你可能已經增加了你認為可以永久減少的費用。例如長時間在家工作後，你可能每周有2次需要回到辦公室。再檢查你的每月開支，並嘗試找出額外支出的來源，然後相應地調整你的預算。

2. 卡數累積和無法及時還清信用卡欠款

如果你正在累積獎勵積分並在月底還清帳單，用信用卡是沒有任何問題。但如果你在到期時難以償還信用卡債務，那麼你需要重新制定預算。如果你已經到了負債累累的地步，請仔細檢查預算並減少非必要支出，例如社交、訂閱電視服務、串流媒體服務等。你可能需要在多方面削減開支，以避免債務愈陷愈深。

3. 固定帳單中至少有一筆增加了

某些生活費用隨着時間的推移而增加的情況很常見，例如手機電話續約後被加價、居所續租被加租等。如果你的固定帳單（即每月不變的帳單）最近有所增加，那麼現在應該要查看是否需要對預算進行更改。你可能需要減少可變費用類別，如食品等的支出，以彌補增加了的固定帳單開支。

不要忽視你的預算

制定預算確實可以為你帶來財務優勢，但前提是該預算能準確反映了你的開支和生活方式。如果上述任何一件事適用於你，那麼你先應該了解自己的個人財務狀況，徹底查看你的預算，並根據需要進行更改。

不要輕視預算，因為及早檢討，並發現原來固定支出增加了，其他可變支出卻沒有削減，你會有更多時間想辦法去找額外收入，而非到問題很惡劣時才採取行動。

 

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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