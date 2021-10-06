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【職場調查】進修讀碩士值得嗎？　美國學士碩士起薪點最多相差87%

個人增值 18:35 2021/10/06

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學歷貶值，今時今日單持有一個學士學位已經不足夠，近年不少人會選擇再進修，希望有更高的學歷能幫助自己的事業發展。尤其很多打算移民的人，都會視進修是移民海外的一個簡單快捷的途徑，因比起只有香港本科學歷，如擁有當地的碩士或博士學位，更能幫助他們在國外找工作。不過進修除了要花數十萬外，更可能要停工停薪全職讀書。進修讀碩士，值得嗎？

根據CNBC報道，美國大學研究生課程的招生人數近年節節上升，大多數人都認為取得碩士學位會令他們有巨大的收入增長。美國高校及僱主聯合會（National Association of Colleges and Employers）最近就比較碩士生和學士生畢業後的起薪點，發現有些科目例如社會工作、生物學等，在取得碩士學位後，起薪點也會隨之提高，比起學士畢業生升幅最高可達87%。

不過並不是所有科目在取得碩士學位後薪酬都有增長，金融學、會計學等科目，其成本和收益只有極小差距。以會計學為例，即使取得碩士學位，其起薪點與學士學位只相差4%。

■比較美國12科碩士學位和學士學位起薪點■

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讀完碩士起薪點會否更高、會否加人工，其實是視乎不同學科和行業。如想取得研究學位後移民美國，便可參考修讀以上學科。

 

責任編輯：嚴熹曼

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